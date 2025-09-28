Acidente termina com morte de motociclista e motorista preso em Castelo
Um motociclista de 39 anos morreu após um acidente entre uma moto e um carro na noite de sábado (27) na Rodovia ES 475, na zona rural de Castelo, no Sul do Espírito Santo. O trecho da batida é conhecido como Morro do Graças a Deus. O motorista do carro ficou ferido e, após receber alta, foi preso por dirigir sem posssuir Carteira Nacional de Habilitação. A vítima também não possuía a CNH, segundo a polícia informou.
De acordo com informações do Boletim Unificado da Polícia Militar, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) esteve no local e constatou que o motociclista Edivan Ribeiro de Aquino havia falecido no local do acidente. Já o motorista do carro sofreu ferimentos leves e foi socorrido ao Hospital Municipal de Castelo.
A Polícia Científica realizou a perícia e o corpo da vítima foi encaminhado a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante. Ainda segundo a PM, os dois condutores não possuíam Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o que gerou a lavratura de autos de infração de trânsito. O motorista do carro realizou teste do bafômetro, que deu resultado 0,00 mg/L, descartando consumo de álcool.
Por meio de nota a Polícia Civil informou que o suspeito, de 72 anos, conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, foi autuado em flagrante por homicídio culposo na condução de veículo automotor qualificado por não possuir a devida permissão ou carteira de habilitação. O homem, que não teve o nome divulgado, foi encaminhado ao sistema prisional.