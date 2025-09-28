Acidente termina com morte de motociclista e motorista preso em Castelo

Motociclista morre em acidente na ES-475, em Castelo Crédito: Reprodução- Redes Sociais

Um motociclista de 39 anos morreu após um acidente entre uma moto e um carro na noite de sábado (27) na Rodovia ES 475, na zona rural de Castelo, no Sul do Espírito Santo. O trecho da batida é conhecido como Morro do Graças a Deus. O motorista do carro ficou ferido e, após receber alta, foi preso por dirigir sem posssuir Carteira Nacional de Habilitação. A vítima também não possuía a CNH, segundo a polícia informou.

De acordo com informações do Boletim Unificado da Polícia Militar, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) esteve no local e constatou que o motociclista Edivan Ribeiro de Aquino havia falecido no local do acidente. Já o motorista do carro sofreu ferimentos leves e foi socorrido ao Hospital Municipal de Castelo.

A Polícia Científica realizou a perícia e o corpo da vítima foi encaminhado a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante. Ainda segundo a PM, os dois condutores não possuíam Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o que gerou a lavratura de autos de infração de trânsito. O motorista do carro realizou teste do bafômetro, que deu resultado 0,00 mg/L, descartando consumo de álcool.