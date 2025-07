Acidente entre 3 veículos deixa um morto e interdita BR 101 em Rio Novo do Sul

Um grave acidente no km 380 da BR 101 em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, interditou parcialmente o trecho da rodovia. Por volta das 6h a Polícia Rodoviária Federal (PRF) chegou a divulgar que a pista havia sido totalmente bloqueada por conta da ocorrência, mas depois comunicou que o trânsito no local foi liberado. Informações iniciais da corporação indicam que uma pessoa morreu na colisão envolvendo uma carreta, um caminhão e um carro, que ficou completamente destruído. >