Acidente fatal na Serra: caminhão estava com tacógrafo vencido desde 2021

Caminhão que colidiu com ônibus do Transcol ficou com a frente destruída Crédito: André Afonso

O caminhão que colidiu com um ônibus do Sistema Transcol em Morada de Laranjeiras, na Serra, na noite de quarta-feira (24) – deixando um morto e quatro feridos – estava com o tacógrafo vencido desde 2021 e com um dos pneus em mau estado. A informação consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar. O motorista, identificado como Pedro Henrique Duarte, de 36 anos, foi preso.

Tacógrafo é um aparelho instalado em veículos pesados que regista a velocidade, a distância percorrida e os tempos de condução, descanso e paragem do motorista. O objetivo do dispositivo é aumentar a segurança nas estradas, monitorizar a atividade do motorista e assegurar o cumprimento da legislação.

Conforme a resolução 993/23 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), o tacógrafo é obrigatório para: transporte escolar, veículo de transporte de passageiros com mais de 10 lugares, veículos de transporte de produto perigoso a granel, veículos de transporte de carga com capacidade máxima de tração igual ou superior a 19 toneladas e veículos de transporte de carga com capacidade máxima de tração inferior a 19 toneladas, apenas se atenderem, cumulativamente, as seguintes condições: peso bruto total superior a 4.536 kg e fabricação a partir de 1991.