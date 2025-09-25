Colisão com Transcol

Motorista de caminhão é preso após acidente com morto e feridos na Serra

Pedro Henrique Duarte, de 36 anos, foi autuado por homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo e encaminhado ao sistema prisional

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 08:18

Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas em um acidente entre um caminhão carregado de placas solares e um ônibus do Sistema Transcol, em Morada de Laranjeiras, na Serra, na noite de quarta-feira (24). Conforme apuração da TV Gazeta, o caminhoneiro, Pedro Henrique Duarte, de 36 anos, foi preso.

O acidente aconteceu por volta das 21h na Avenida Paulo Pereira Gomes. Segundo militares que atenderam a ocorrência, o ônibus estava parado no ponto, próximo a uma faculdade, quando foi atingido na traseira pelo caminhão. O coletivo foi lançado para frente e colidiu com um poste.

Com o impacto da batida, o lado do passageiro do caminhão ficou destruído. Um ocupante do veículo morreu e outros dois ficaram feridos. Dois passageiros do Transcol também precisaram ser socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e do Corpo de Bombeiros.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o pneu traseiro direito do caminhão apresentava desgaste e o tacógrafo (aparelho que registra velocidade e paradas) estava vencido desde 2021.

A TV Gazeta apurou que o motorista do caminhão foi submetido ao teste do bafômetro, que deu positivo para a ingestão de bebida alcoólica – 0,20 mg/L. O resultado indica infração gravíssima, mas não crime de trânsito – previsto apenas com resultado igual ou acima de 34 mg/L. Pedro Henrique foi levado para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, sob escolta, e depois encaminhado à Delegacia Regional da Serra. Ele foi autuado por homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo e encaminhado ao sistema prisional.

A reportagem pediu mais detalhes sobre a ocorrência às polícias Civil e Militar, ao Corpo de Bombeiros, Prefeitura da Serra, Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) e ao Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus). Não houve retorno até a última atualização desta matéria.

A Gazeta tenta localizar a defesa de Pedro Henrique Duarte e deixa o espaço aberto para manifestação.

