Acidente entre moto e carro mata uma pessoa em Afonso Cláudio

Um homem de 49 anos morreu após sofrer um acidente de moto em Afonso Cláudio, região Serrana do Espírito Santo, na tarde de domingo (30). A colisão envolveu um carro e foi registrada no bairro São Vicente.

O nome da vítima não foi divulgado, mas a Polícia Militar informou que o homem estava na garupa da moto e chegou a ser levado para um hospital. A corporação não forneceu detalhes sobre o acidente nem sobre o encaminhamento dado aos condutores dos dois veículos envolvidos na colisão.