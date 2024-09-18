Acidente entre carro e moto deixa motociclista ferido no Centro de Alegre

Imagens de câmeras de segurança obtidas por A Gazeta registraram o momento da colisão entre um carro e uma moto na tarde desta quarta-feira (18), no Centro de Alegre, no Sul do Espírito Santo. O vídeo (veja acima) mostra quando o motorista do carro faz uma conversão à esquerda e atinge o motociclista, que seguia no fluxo normal da via.
Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para verificar a ocorrência. No local, os militares não encontraram os envolvidos e se dirigiram ao Pronto Socorro (PS) do município. Lá, o motociclista relatou aos policiais que, ao tentar ultrapassar, um carro colidiu na lateral da moto. O motorista do automóvel, que já havia deixado a unidade, foi contatado pela PM e afirmou que estava acessando uma rua quando a colisão aconteceu. Ele prestou socorro e acompanhou o motociclista até o hospital.