Acidente entre carro e carreta deixa feridos e trava trânsito em Rio Bananal

Segundo apuração da repórter Luciany Oliveira, da TV Gazeta Norte , que foi ao local, três pessoas que estavam no carro foram socorridas, e motorista da carreta não se feriu, mas ficou em estado de choque e precisou ser levado ao Hospital e Maternidade Alfredo Pinto Sant'Ana em Rio Bananal. As vítimas do carro foram levadas para o Hospital Rio Doce, em Linhares.

O motorista da carreta contou ao Corpo de Bombeiros que chovia muito no momento do acidente e que ele perdeu o controle do veículo, que fez um “L” na pista e atingiu o carro. Uma mulher ficou presa entre o painel do carro e o banco do passageiro, enquanto outra sofreu fraturas nas pernas e nos braços. Já o motorista do veículo não apresentava fraturas aparentes, mas foi levado ao hospital para avaliação.