Acidente entre carro e caminhonete deixa dois feridos na BR 262 em Ibatiba

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente entre um carro e uma caminhonete na BR 262, em Ibatiba, na região do Caparaó. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi registrada na tarde desta segunda-feira (22), na altura do km 173 da rodovia, e as vítimas foram levadas inicialmente para o pronto atendimento do município.
Uma terceira pessoa também estava envolvida no acidente, mas não se feriu. Não foram divulgadas informações sobre a dinâmica da colisão, nem em qual dos veículos estavam as duas vítimas socorridas. De acordo com a PRF, uma delas foi levada em estado grave, enquanto a outra apresentava ferimentos leves.
A pista chegou a ser interditada para destombamento da caminhonete envolvida no acidente, mas já foi liberada.