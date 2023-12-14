Acidente entre carro, caminhonete e caminhão interdita a BR 259 em João Neiva

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Dois motociclistas morreram após se envolverem em um acidente na ES 381, na zona rural de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, no domingo (26). Segundo a Polícia Militar, as duas vítimas já estavam sem vida quando a equipe chegou ao local. A dinâmica do acidente e a identidade dos homens não foram divulgadas.
A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia depois que o Serviço de Atendimento de Urgência (Samu) constatou a morte dos condutores. Após os procedimentos no local, os corpos foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina, onde passarão por necropsia antes de serem liberados aos familiares.
Em nota, a Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Nova Venécia.
Um homem de 78 anos ficou ferido após sofrer um acidente na ES 080, na região de Cinco Casinhas, em São Roque do Canaã, no Noroeste do Espírito Santo, no domingo (26).
Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o carro sai da pista e bate contra uma árvore. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhado ao Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina.
Segundo a PM, o teste do bafômetro não foi realizado em razão do estado de saúde da vítima. O veículo foi removido do local por um guincho particular.
Um motorista de 29 anos morreu em um acidente na BR 262, em Ibatiba, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (27). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o jovem dirigia um Toyota Corolla quando saiu da pista, bateu contra uma cerca e caiu em uma ribanceira.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado, mas o jovem já estava morto.
A PRF informou ainda que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O nome dele não foi divulgado.
Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de vegetação no bairro Santo Antônio, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, no domingo (26). As chamas provocaram um grande volume de fumaça na região e chegaram a atingir o jardim de uma igreja. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e não houve registro de danos materiais, segundo o Corpo de Bombeiros.
Os militares iniciaram o combate pelo lado onde havia edificações, para impedir que o fogo se alastrasse para imóveis próximos. Em seguida, combateram os focos que avançavam em direção à rua até controlar o principal incêndio.
Após a extinção das chamas, a equipe realizou uma nova vistoria na área e identificou outro foco de incêndio no jardim da igreja, que também foi combatido. O Corpo de Bombeiros não informou a extensão da área de vegetação atingida pelo incêndio nem a possível causa do fogo. Veja como ficou o local nesta segunda-feira (27), um dia após o ocorrido.
Uma novilha de aproximadamente 300 quilos foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros após passar dois dias presa em uma fenda formada pela erosão do terreno, em uma área de difícil acesso na localidade de Fortaleza, distrito
de Afonso Cláudio, na Região de Serrana do Espirito Santo. O resgate foi realizado na tarde de domingo (26).
Segundo o Corpo de Bombeiros, o animal ficou imobilizado em uma fenda localizada em uma ribanceira e não conseguia sair. Para garantir a segurança da operação e preservar a integridade da novilha, os militares utilizaram enxadas para alargar a abertura no solo, criando espaço suficiente para a movimentação do animal. Em seguida, com o auxílio de cordas, a equipe conduziu cuidadosamente a novilha morro abaixo até um local seguro.
A operação durou cerca de seis horas e foi concluída às 17h. Durante todo o atendimento, o proprietário permaneceu no local e auxiliou os bombeiros. Apesar dos dois dias em que ficou presa, a novilha foi resgatada em boas condições de saúde.
Após o salvamento, o proprietário contou que a novilha, que ainda não tinha nome, passará a se chamar "Derruba Cabo", em homenagem ao cabo Inocêncio, que sofreu uma queda durante a operação. O militar não se feriu.
Um carro modelo Chevrolet Celta bateu em um poste de iluminação pública e caiu na valeta do canteiro central da Rodovia Darly Santos, na altura do bairro Novo México, em Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (27). O motorista, que se queixava de dores de cabeça, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.
Conforme apuração da repórter Viviane Lopes, da TV Gazeta, equipes da Polícia Militar atenderam à ocorrência e meia pista precisou ser interditada, provocando lentidão no trânsito na região.
A reportagem de A Gazeta solicitou mais detalhes à Polícia Militar. Sobre o poste caído, a Prefeitura de Vila Velha informou que retirou a estrutura do local e que a substituição já está no cronograma de trabalho da Secretaria de Serviços Urbanos (Semsu). Abaixo, confira imagens do acidente.
Cinco apostas realizadas no Espírito Santo acertaram a quina da Mega-Sena do Concurso 3036, sorteado neste domingo (26), e vão levar R$ 28.109,79 cada uma.
Os sortudos que acertaram as cinco dezenas são de Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, São Mateus e Vila Velha. Todas as apostas foram simples.
As seis dezenas sorteadas foram: 05 - 12 - 21 - 33 - 43 - 50. O prêmio máximo ficou acumulado e pode chegar a R$ 78 milhões no próximo sorteio, nesta terça-feira (28).
Um incêndio em um poste afetou o fornecimento de internet da Central de Regulação de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, e afetou a transferência de pacientes das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) para hospitais na manhã deste domingo (26). O incêndio ocorreu na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no bairro Gilberto Machado.
De acordo com a Prefeitura de Cachoeiro, a falha na comunicação ocorre devido aos danos causados à rede de fibra ótica utilizada para informar a Central de Regulação sobre a necessidade de leitos. A administração municipal informou que acompanha os trabalhos para restabelecer o serviço o mais rápido possível.
O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 6h30. A equipe foi ao local e realizou o combate às chamas. Ninguém ficou ferido.
A EDP explicou que o fogo começou na caixa de passagem do semáforo, estrutura de responsabilidade da prefeitura. As chamas atingiram a rede de empresas de telecomunicação, mas não causaram impactos na rede elétrica nem interromperam o fornecimento de energia elétrica na região.
Uma grávida de 29 anos morreu e outras seis pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo três carros no km 446 da BR 101, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (24). A vítima foi identificada por familiares como Aline Xavier Rodrigues e morreu no local. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 18h40 e envolveu um Fiat Uno, um Renault Kwid e um Volkswagen Nivus.
A PRF informou que, conforme apuração local, Aline estava grávida de seis meses e era passageira do Fiat Uno. De acordo com familiares, ela e viajava com o marido e a filha de 2 anos. A família seguia para casa, no distrito de São José das Torres, quando ocorreu a batida. Segundo a Polícia Científica, o corpo de Aline foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.
O marido e a criança foram socorridos para hospitais em Cachoeiro de Itapemirim. Os demais envolvidos também foram encaminhados para unidades de saúde da região, segundo a PRF.
O Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba informou que foram mobilizados guincho, veículo de inspeção, ambulâncias da concessionária e equipes do Samu para o atendimento da ocorrência. Durante o atendimento, o trânsito no trecho funcionou no sistema de pare e siga e foi totalmente liberado às 22h31.
Um homem, de 37 anos, foi preso após tentar esfaquear a esposa dentro de casa, em Vila Velha. Segundo relato da vítima à Polícia Militar, o suspeito tentou atacá-la com uma faca, a enforcou e proferiu xingamentos durante uma discussão na tarde de sexta-feira (24).
A mulher conseguiu fugir antes que fosse atingida pelo objeto. Ela se refugiou na casa de uma amiga, de onde chamou a corporação. No local, a equipe identificou lesões no pescoço e, depois de buscas, encontrou o homem.
A mulher conseguiu fugir antes de ser atingida pelo objeto e se refugiou na casa de uma amiga, de onde acionou a Polícia Militar. No local, os militares constataram lesões no pescoço da vítima e, após buscas na região, localizaram o suspeito.
A identidade dos envolvidos e o bairro onde o fato aconteceu não estão sendo divulgados por segurança da vítima. O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia.
Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por lesão corporal e ameaça, ambas cometidas contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Após os procedimentos, ele foi encaminhado ao sistema prisional.