Acidente deixa um morto e um ferido na BR 262 em Venda Nova do Imigrante

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 15h40. O Fiat Uno, que seguia no sentido crescente, saiu da pista no sentido contrário, capotou e parou fora da rodovia. As vítimas, segundo o Corpo de Bombeiros, ficaram presas às ferragens.

Os Bombeiros disseram que o homem de 57 anos morreu no local. Já outro sofreu lesões graves e foi levado ao Hospital Padre Máximo, no município. Não houve interdição de pista por conta do acidente. A perícia técnica da Polícia Científica foi acionada e a reportagem demandou a corporação, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.