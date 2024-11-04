Acidente com três carros complica o trânsito na BR 101 em Fundão

Novo acidente com múltiplos veículos é registrado na BR 101 Crédito: Leitor A Gazeta

Um acidente envolvendo pelo menos três veículos de passeio complicou o trânsito no KM 233 da BR 101, na altura do distrito de Timbuí, em Fundão, no início da noite desta segunda-feira (4). Segundo apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta Norte junto à Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve feridos.

De acordo com o Centro de Controle Operacional da Eco101, concessionária que administra a via, a ocorrência foi registrada às 18h10 e o tráfego no trecho seguiu em pare e siga até às 20h03, quando foi totalmente liberado. "Para atendimento, foram acionados recursos operacionais da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção)."