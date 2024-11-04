Mortos em acidente na BR 101 em João Neiva voltavam de consulta médica

O casal Valmir Pereira Baia, de 77 anos, e Vicência da Costa Baia, de 69, vítimas de um trágico acidente que ocorreu na BR 101, em João Neiva, na tarde desta segunda-feira (4), retornavam de uma consulta médica na cidade de Aracruz quando o carro em que eles estavam colidiu de frente com um caminhão.
O acidente ocorreu em uma curva, na altura do município de João Neiva, e envolveu três veículos — um Volkswagen Golf, um Fiat Idea e um caminhão carregado de paletes de madeira.
Segundo apurações do repórter André Afonso, da TV Gazeta, com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do Fiat Ideia, que seguia no sentido Linhares, relatou que a direção do veículo travou, o que fez ele invadir a contramão. Após isso, o carro bateu em um caminhão carregado de paletes de madeira, que seguia no sentido contrário. O caminhoneiro também perdeu o controle da direção e invadiu a outra faixa, batendo de frente com um Golf vermelho, que seguia no sentido Linhares.
Quem dirigia o Golf era uma filha do casal, moradora de João Neiva, que tinha levado o pai e a mãe para uma consulta em Aracruz. Eles retornavam do médico quando foram atingidos pelo caminhão. Valmir e Vicência morreram no local do acidente. A filha do casal foi socorrida para o Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, por um helicóptero do Notaer (Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar), que pousou no meio da BR 101 para realizar o resgate.
O motorista do Fiat Idea não ficou ferido e fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Os dois ocupantes do caminhão também não precisaram de atendimento médico.
A PRF informou que o motorista do Fiat Idea não possui habilitação para dirigir e foi levado para a Delegacia de Aracruz. A Polícia Civil informou que condutor foi ouvido e liberado devido a inexistência de subsídios para lavratura de um flagrante.
"A não autuação não é sinônimo de impunidade, uma vez que a responsabilização criminal pode ocorrer posteriormente por meio de inquérito policial. O caso seguirá sob investigação pela Delegacia de Polícia de João Neiva, com perícias e diligências complementares para esclarecer os fatos", informou a corporação.
Além disso, os agentes da PRF constataram que um dos pneus do Fiat Idea estava careca e o licenciamento estava vencido. Segundo a corporação, as responsabilidades continuam sendo apuradas para futuras autuações.
O trecho da BR 101 onde ocorreu o acidente precisou ser totalmente interditado durante o socorro das vítimas. Depois, o trânsito seguiu em "pare e siga" até a chegada da Perícia Científica.
A Polícia Científica (PCIES) informou, em nota, que os corpos das vítimas, um homem e uma mulher, foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML), em Vitória, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.
Fila de espera
Devido ao acidente, os aplicativos de navegação registraram lentidão em um trecho de cerca de dez quilômetros, entre as cidades de João Neiva e Ibiraçu.
De acordo com a PRF, a pista molhada pode ter sido um dos fatores de risco que contribuíram para o acidente.
A Eco101, que administra a rodovia, informou que foi acionada por volta das 14 horas e encaminhou ambulância, guincho e demais apoio da empresa para o atendimento à ocorrência. Também atuaram equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Corpo de Bombeiros, Notaer, Samu/192 e Polícia Científica. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).
*Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta