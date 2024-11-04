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Mortos em acidente na BR 101 em João Neiva voltavam de consulta médica

O casal Valmir Pereira Baia e Vicência da Costa Baia retornava de uma consulta médica em Aracruz quando o carro em que eles estava colidiu de frente com um caminhão

Publicado em 04 de Novembro de 2024 às 19:01

Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

04 nov 2024 às 19:01
Mortos em acidente na BR 101 em João Neiva voltavam de consulta medica
Vicência da Costa Baia (à esquerda) e Valmir Pereira Baia (à direita) foram as vítimas do acidente na BR 101, em João Neiva, na tarde desta segunda-feira (4) Crédito: Acervo pessoal
O casal Valmir Pereira Baia, de 77 anos, e Vicência da Costa Baia, de 69, vítimas de um trágico acidente que ocorreu na BR 101, em João Neiva, na tarde desta segunda-feira (4), retornavam de uma consulta médica na cidade de Aracruz quando o carro em que eles estavam colidiu de frente com um caminhão. 
O acidente ocorreu em uma curva, na altura do município de João Neiva, e envolveu três veículos — um Volkswagen Golf, um Fiat Idea e um caminhão carregado de paletes de madeira.
Segundo apurações do repórter André Afonso, da TV Gazeta, com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do Fiat Ideia, que seguia no sentido Linhares, relatou que a direção do veículo travou, o que fez ele invadir a contramão. Após isso, o carro bateu em um caminhão carregado de paletes de madeira, que seguia no sentido contrário. O caminhoneiro também perdeu o controle da direção e invadiu a outra faixa, batendo de frente com um Golf vermelho, que seguia no sentido Linhares. 
Quem dirigia o Golf era uma filha do casal, moradora de João Neiva, que tinha levado o pai e a mãe para uma consulta em Aracruz. Eles retornavam do médico quando foram atingidos pelo caminhão. Valmir e Vicência morreram no local do acidente. A filha do casal foi socorrida para o Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, por um helicóptero do Notaer (Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar), que pousou no meio da BR 101 para realizar o resgate. 
O motorista do Fiat Idea não ficou ferido e fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Os dois ocupantes do caminhão também não precisaram de atendimento médico. 
A PRF informou que o motorista do Fiat Idea não possui habilitação para dirigir e foi levado para a Delegacia de Aracruz. A Polícia Civil informou que condutor foi ouvido e liberado devido a inexistência de subsídios para lavratura de um flagrante.
"A não autuação não é sinônimo de impunidade, uma vez que a responsabilização criminal pode ocorrer posteriormente por meio de inquérito policial. O caso seguirá sob investigação pela Delegacia de Polícia de João Neiva, com perícias e diligências complementares para esclarecer os fatos", informou a corporação.
Além disso, os agentes da PRF constataram que um dos pneus do Fiat Idea estava careca e o licenciamento estava vencido. Segundo a corporação, as responsabilidades continuam sendo apuradas para futuras autuações. 
O trecho da BR 101 onde ocorreu o acidente precisou ser totalmente interditado durante o socorro das vítimas. Depois, o trânsito seguiu em "pare e siga" até a chegada da Perícia Científica.
A Polícia Científica (PCIES) informou, em nota, que os corpos das vítimas, um homem e uma mulher, foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML), em Vitória, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.
Acidente envolveu pelo menos 3 veículos na BR 101, entre João Neiva e Ibiraçu
Acidente envolveu três veículos na BR 101, no trecho entre João Neiva e Ibiraçu Crédito: Leitor A Gazeta

Fila de espera

Devido ao acidente, os aplicativos de navegação registraram lentidão em um trecho de cerca de dez quilômetros, entre as cidades de João Neiva e Ibiraçu. 
De acordo com a PRF, a pista molhada pode ter sido um dos fatores de risco que contribuíram para o acidente. 
A Eco101, que administra a rodovia, informou que foi acionada por volta das 14 horas e encaminhou ambulância, guincho e demais apoio da empresa para o atendimento à ocorrência. Também atuaram equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Corpo de Bombeiros, Notaer, Samu/192 e Polícia Científica. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).
*Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta

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