Veículos acidentados às margens da BR 101 Crédito: Ouvinte Rádio CBN VItória

O repórter André Afonso, da TV Gazeta, esteve no local e apurou com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) que o motorista do Fiat Ideia, que seguia no sentido Linhares, relatou que a direção do veículo travou, o que fez ele invadir a contramão. Após isso, o carro bateu em um caminhão carregado de paletes de madeira, que seguia no sentido contrário. O caminhoneiro também perdeu o controle da direção e invadiu a outra faixa, batendo de frente contra o Golf vermelho, que seguia no sentido Linhares.

Quem dirigia o Golf era a filha do casal que morreu, moradora de João Neiva, que tinha levado o pai e a mãe para uma consulta em Aracruz. Eles retornavam do médico quando foram atingidos pelo caminhão. Valmir e Vicência morreram no local do acidente. A filha do casal foi socorrida para o Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves, na Serra, por um helicóptero do Notaer (Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar), que pousou no meio da BR 101 para realizar o resgate.

Your browser does not support the audio element. Acidente na BR 101 em João Neiva mata duas pessoas

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os três ocupantes do Golf ficaram presos às ferragens: Vicência, que já estava sem vida; Valmir, que chegou a ser retirado, mas morreu dentro da ambulância; e a filha do casal, que foi resgatada e transferida de helicóptero.

O motorista do Fiat Idea não ficou ferido e fez o teste do bafômetro, que deu negativo, porém a PRF informou que ele não possui habilitação para dirigir e foi levado para a Delegacia de Aracruz. O veículo está com o licenciamento vencido e pneus carecas. Em nota, a Polícia Civil informou que o motorista foi ouvido e liberado devido a inexistência de subsídios para lavratura de um flagrante.

"A não autuação não é sinônimo de impunidade, uma vez que a responsabilização criminal pode ocorrer posteriormente por meio de inquérito policial. O caso seguirá sob investigação pela Delegacia de Polícia de João Neiva, com perícias e diligências complementares para esclarecer os fatos", informou a corporação.

Os dois ocupantes do caminhão também não precisaram de atendimento médico.

O trecho da BR 101 onde ocorreu o acidente precisou ser totalmente interditado durante o socorro das vítimas. Depois, o trânsito seguiu em "pare e siga" até a chegada da Perícia Científica. Às 18 horas, o trânsito ainda era complicado no trecho.

A Eco101, que administra a rodovia, informou que foi acionada por volta das 14 horas e encaminhou ambulância, guincho e demais apoio da empresa para o atendimento à ocorrência. Também atuaram equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Corpo de Bombeiros, Notaer, Samu/192 e Polícia Científica. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).