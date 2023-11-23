Acidente com BMW deixa uma pessoa ferida na BR 101 em Itapemirim

Um acidente na BR 101, no município de Itapemirim, deixou uma pessoa ferida na manhã desta quinta-feira (23). De acordo com a Eco101, concessionária responsável pela via, o acidente envolvendo um BMW Z4 foi registrado no km 398,9 da rodovia, na pista sentido sul. Uma pessoa foi encaminhada ao hospital, mas não há informações sobre a dinâmica do acidente.
Ainda de acordo com a concessionária, recursos como guincho, ambulância e viatura de inspeção, foram utilizados e a pista chegou a ser parcialmente interditada para atendimento, mas foi liberada às 13h36.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o acidente foi uma colisão frontal, envolvendo um caminhão Mercedes Benz e a Bmw. O motorista do caminhão não se feriu, já o motorista do carro foi encaminhado para hospital em Cachoeiro de Itapemirim, pela Eco 101, com lesões leves.