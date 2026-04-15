Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • A Gazeta
  • Mulher é morta a pedradas em Barra de São Francisco e suspeito é preso
Horas após o crime

Mulher é morta a pedradas em Barra de São Francisco e suspeito é preso

Segundo a Polícia Civil, o homicídio pode ter sido motivado por uma discussão após a vítima se recusar a compartilhar drogas

Publicado em 15 de Abril de 2026 às 17:47

Luana Luiza

Após ser preso, o suspeito foi levado à Delegacia de Barra de São Francisco Gazeta Norte

Uma mulher de 28 anos, identificada como Ana Paula Fonseca de Almeida, foi assassinada a pedradas na madrugada dessa terça-feira (14), no bairro Colina, em Barra de São Francisco, na região Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi encontrada caída no meio da rua, com ferimentos graves na cabeça. Próximo ao corpo, havia uma pedra com marcas de sangue, o que indica que teria sido utilizada no crime. 


Poucas horas depois, o suspeito, que não teve o nome e a idade divulgados, foi preso na região da feira da cidade. Durante a abordagem, ele apresentou nervosismo, deu versões contraditórias e admitiu ter estado no local do crime, além de indicar onde havia descartado uma peça de roupa, que foi encontrada e apreendida para perícia. Testemunhas reconheceram o homem como autor do homicídio. Também foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.


A Polícia Civil informou que o crime pode ter sido motivado por uma discussão após a vítima se recusar a compartilhar drogas. O suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Barra de São Francisco, onde teve a prisão em flagrante confirmada. 

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados