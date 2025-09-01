Morta pelo marido, Ana Gabrielly veio para o ES atrás do filho desaparecido

Uma menina tranquila, de poucas palavras e que vivia integralmente para cuidar do filho. Assim era Ana Gabrielly Rodrigues do Amaral, uma jovem de 20 anos, morta enquanto estava com a criança de 3 anos no colo. Segundo a polícia, o principal suspeito do crime é o marido da vítima e pai do menino.

Ela foi alvo de pelo menos um disparo de arma de fogo no bairro 15 de Outubro, em Colatina, na Região Noroeste do Espírito Santo, na manhã de domingo (31). Segundo a família, Ana brincava com o filho no momento em que foi baleada. O suspeito, Romano Aparecido do Amaral, conhecido como Cigano, fugiu com o menino e ainda não foi encontrado pela polícia.

Nascida na Serra, Ana vivia em Ipatinga, na região do Vale do Aço, em Minas Gerais, desde a infância. De raízes ciganas, casou-se na juventude com o suspeito do crime que, há duas semanas, teria levado a criança para a casa dos avós paternos, em Colatina. Sem ter notícias do filho, Ana veio atrás dele, que, para ela, estava desaparecido. Quando o encontrou com o pai, passou a conviver com a família do suspeito antes de planejar a volta para Minas — o que não vai mais acontecer.

Vera Lúcia da Silva, madrasta de Ana, conta que o homem nunca teria dado sinais de que seria capaz de cometer tamanha crueldade. Porém, ela afirma que a vítima foi agredida pelo menos uma vez durante a gestação da criança. Ana não teria procurado por ajuda e, desde então, “aparentemente, estava tudo bem”, relata a madrasta da jovem.

“Quando o menino nasceu, descobriram que ele era especial. Precisa de tratamentos. A Ana cuidava dele integralmente e dependia do marido. Ela não falava muito sobre os sonhos e metas, mas tinha um cuidado muito grande com a criança”, relata Vera.

A madrasta ainda conta que parte da família do suspeito seria contra o relacionamento dele com Ana. A jovem, por sua vez, não aparentava querer a separação. O foco estava na saúde do filho.

“Ela não trabalhava e terminou há pouco tempo o ensino médio. Dependia do companheiro para sobreviver”, completa a madrasta.

O crime

Na manhã de domingo, Ana estava com o filho no bairro 15 de Outubro, em Colatina. Brinquedos foram encontrados no local em que ela foi morta.



Imagens de videomonitoramento mostram que o suspeito chegou em um veículo prata, aparentemente, um Volkswagen Crossfox, desceu e atirou. Na sequência, pegou a criança e fugiu do local.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição foi acionada após relatos de disparos de arma de fogo. Ao chegarem, encontraram a vítima caída no chão, já morta.

O corpo de Ana Gabrielly foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina. A Polícia Civil segue investigando o caso.

