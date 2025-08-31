Violência

Homem é suspeito de matar companheira e levar fiha do casal em Colatina

Criança de quatro anos estava no colo da mãe no momento do crime, ocorrido no bairro 15 de Outubro. Ninguém foi detido

Fabrício Silva Jornalista / [email protected]

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 20:47

Uma jovem de 20 anos foi morta a tiros no bairro 15 de Outubro, em Colatina, na Região Noroeste do Espírito Santo, na manhã deste domingo (31). Ana Gabrielly Rodrigues do Amaral estava com a filha de quatro anos no colo no momento do crime. A criança foi levada pelo suspeito, que, segundo a polícia, é companheiro da vítima e pai da menina.

Romano Aparecido do Amaral, conhecido como Cigano, fugiu com a filha após os disparos. De acordo com o major Carlos Balbino, subcomandante do 8º Batalhão da PM em Colatina, testemunhas também afirmaram que família seria de Ipatinga, em Minas Gerais.

Ana Gabrielly foi atingida por disparos no tórax e nas costas. A fuga foi registrada por câmeras de videomonitoramento, que flagaram o suspeito deixando o local em um um veículo prata, possivelmente um Crossfox.

De acordo com a Polícia Militar, os policiais foram acionados após relatos de disparos de arma de fogo. Ao chegarem, encontraram a vítima caída no chão, já morta.

Informações preliminares indicam que vítima e suspeito, ambos de etnia cigana, teriam participado de uma festa em um acampamento no bairro Ayrton Senna no dia anterior ao crime. Até a publicação desta matéria, o suspeito não havia sido localizado.

O corpo de Ana Gabrielly foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina. A Polícia Civil segue investigando o caso.

