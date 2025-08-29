Vingança

Contratante e executores de tentativa de homicídio são presos em Colatina

Segundo a polícia, Renan Rodrigues Araújo contratou uma dupla para matar um jovem de 21 anos, que estaria envolvido na morte do pai dele; vítima foi atingida por vários tiros, mas sobreviveu

Vitor Recla Repórter / [email protected]

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 15:23

Da esquerda para direita: o comerciante Renan Rodrigues Araújo, de 26 anos; os executores: Wesley Fortunato da Silva, vulgo “Ley”, de 41 anos, e Pedro Lucas Moreira de Lírio, de 24 anos Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Três homens, sendo dois apontados como executores e um como mandante, estão presos e com isso a Polícia Civil concluiu a investigação de uma tentativa de homicídio contra um jovem de 21 anos ocorrida na noite do dia 4 de maio, na Praça Helvécio Anholete, no bairro Honório Fraga, em Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo. A motivação, segundo a polícia, estaria relacionada à morte do pai do mandante do crime que ocorreu em 2023.

As investigações apontaram que Renan Rodrigues Araújo, de 26 anos, contratou Wesley Fortunato da Silva, vulgo “Ley”, de 41 anos, e Pedro Lucas Moreira de Lírio, de 24 anos para matar o homem de que suspeitava estar envolvido ao crime que vitimou o pai dele.



O motivo seria a suspeita de envolvimento da vítima na morte do pai do comerciante, que ocorreu no dia 15 de novembro de 2023. O crime teria sido encomendado pelo valor de R$ 60 mil reais, sendo pagos R$ 30 mil como entrada e prometidos os R$ 30 mil restantes caso a vítima fosse assassinada, o que não ocorreu Deverly Pereira Junior Delegado de Colatina

No dia da tentativa de homicídio, 4 de maio, populares relataram aos policiais militares terem ouvido vários disparos e visto um homem correr em direção à Igreja Católica. Segundo as testemunhas, a vítima havia parado a motocicleta ao lado da praça quando outra moto preta, com dois ocupantes, se aproximou e os ocupantes efetuaram vários disparos contra ele.

A vítima foi atingida por seis tiros, sendo dois no braço esquerdo e quatro nas costas, e permaneceu em atendimento no Pronto-Socorro do hospital localizado no Centro de Colatina.

As prisões

O comerciante Renan Rodrigues Araújo foi preso no dia 11 de agosto, já a dupla contratada para matar o jovem acabou presa no dia 24 de julho, nos bairros Luis Iglesias e São Vicente, em Colatina, durante uma operação da Polícia Civil.

Os três encontram-se presos provisoriamente no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina, e permanecem à disposição da Justiça, respondendo pelo crime de homicídio qualificado na forma tentada. A reportagem tenta localizar a defesa e o espaço segue aberto para um posicionamento.

