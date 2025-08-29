Região Serrana

Suspeito de liderar tráfico em Vila Velha morre durante confronto em Santa Leopoldina

Leonardo Santos Muniz, o "Léo Preto" era integrante do Primeiro Comando de Vitória (PCV), tinha mandado de prisão em aberto e seria responsável por ataques em bairros de Vila Velha

Um homem identificado como Leonardo Santos Muniz, de 32 anos, morreu após troca de tiros com a Polícia Militar na noite de quinta-feira (28), no distrito de Chaves, em Santa Leopoldina, região Serrana do Espírito Santo.

Segundo a PM, Leonardo, o "Léo Preto", era líder do tráfico de drogas nos morros da Boa Vista e Alvorada, em Vila Velha, e integrava a facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV). Contra ele havia um mandado de prisão em aberto.

De acordo com apuração da TV Gazeta, o serviço de inteligência da PM recebeu informações de que o suspeito estava escondido na região. Militares da Força Tática foram até o local e realizavam buscas em uma área de mata quando Leonardo teria atirado contra os policiais, que revidaram. Ele foi atingido, socorrido para o Hospital Evangélico de Vila Velha, mas não resistiu.

Na ocorrência, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, dois carregadores, 33 munições e um celular.

Segundo o comandante-geral da PM, coronel Douglas Caus, Leonardo também seria responsável por ordenar ataques criminosos nos bairros Cobi de Baixo e Cobi de Cima, em Vila Velha.

A Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue à Delegacia Regional de Cariacica. A arma apreendida será encaminhada ao Departamento de Balística Forense da Polícia Científica, junto com as munições. O corpo do suspeito foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória. O caso segue sob investigação.

