Suspeito de liderar tráfico em Vila Velha morre durante confronto em Santa Leopoldina

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 14:16
Um homem identificado como Leonardo Santos Muniz, de 32 anos, morreu após troca de tiros com a Polícia Militar na noite de quinta-feira (28), no distrito de Chaves, em Santa Leopoldina, região Serrana do Espírito Santo.
Segundo a PM, Leonardo, o "Léo Preto", era líder do tráfico de drogas nos morros da Boa Vista e Alvorada, em Vila Velha, e integrava a facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV). Contra ele havia um mandado de prisão em aberto.
De acordo com apuração da TV Gazeta, o serviço de inteligência da PM recebeu informações de que o suspeito estava escondido na região. Militares da Força Tática foram até o local e realizavam buscas em uma área de mata quando Leonardo teria atirado contra os policiais, que revidaram. Ele foi atingido, socorrido para o Hospital Evangélico de Vila Velha, mas não resistiu.
Na ocorrência, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, dois carregadores, 33 munições e um celular.
Segundo o comandante-geral da PM, coronel Douglas Caus, Leonardo também seria responsável por ordenar ataques criminosos nos bairros Cobi de Baixo e Cobi de Cima, em Vila Velha.
A Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue à Delegacia Regional de Cariacica. A arma apreendida será encaminhada ao Departamento de Balística Forense da Polícia Científica, junto com as munições. O corpo do suspeito foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória. O caso segue sob investigação.
* Com informações de Priciele Venturini, da TV Gazeta.
