Falso funcionário de locadora tenta furtar carros em Vitória
Um homem fingiu ser funcionário de uma locadora de veículos no Aeroporto de Vitória para tentar furtar carros, mas acabou preso na noite de quinta-feira (28). Thyago Pereira Berto, de 34 anos, foi detido ainda no estacionamento da empresa, depois que porteiros desconfiaram da ação e chamaram a Polícia Militar.
De acordo com a PM, Thyago tentou sair duas vezes com veículos da locadora e contou que recebeu o crachá falso de outro homem — que teria encomendado a ação e prometido pagamento pelo serviço. A empresa informou que o suspeito já havia furtado dois carros do mesmo pátio em ocasiões anteriores. Encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória, Thyago foi preso em flagrante e autuado por furto. O outro homem citado por ele não foi localizado. (Com informações do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta)