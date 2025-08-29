Homem invade ala pediátrica de hospital em Cariacica e agride enfermeira

Um homem invadiu a ala pediátrica de um hospital particular no bairro Alto Lage, em Cariacica, na madrugada desta sexta-feira (29). Ele quebrou portas e objetos, assustou pacientes e agrediu uma enfermeira. De acordo com relatos, o suspeito chegou ao 5º andar, entrou em quartos e dizia estar sendo perseguido.

O Hospital Meridional Cariacica informou que o homem aparentava estar em surto. A enfermeira foi agredida ao tentar contê-lo. “O hospital lamenta o ocorrido, e informa que está prestando todo o apoio físico e emocional à vítima, que foi imediatamente atendida e passa bem. A polícia foi acionada, chegou rapidamente ao hospital e conduziu o agressor para a delegacia”, afirmou a unidade.