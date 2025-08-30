Home
Auxiliar de obras morre após ser alvo de tiros em bar de Vila Velha

Paulo Renan Faria, de 33 anos, chegou a ser socorrido pelo pai, mas não resistiu aos ferimentos; crime ocorreu na noite de sexta-feira (29)

João Barbosa

Repórter / [email protected]

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 10:43

Paulo Renan Faria, de 33 anos, morto em um bar do bairro Jaburuna, em Vila Velha
Paulo Renan Faria, de 33 anos, morto em um bar do bairro Jaburuna, em Vila Velha Crédito: Arquivo pessoal

Um auxiliar de obras de 33 anos morreu após ser alvo de um ataque a tiros em um bar no bairro Jaburuna, em Vila Velha, na noite de sexta-feira (29). Paulo Renan Faria chegou a ser socorrido pelo próprio pai e levado ao Hospital Antônio Bezerra de Farias, no mesmo município, mas não resistiu aos ferimentos.

O pai da vítima, que pediu para não ser identificado, relatou à reportagem da TV Gazeta que o filho estava sozinho no estabelecimento quando um homem chegou ao local e efetuou um primeiro disparo, que teria atingido o ombro de Paulo Renan. O auxiliar de obras se levantou para tentar escapar do ataque, mas foi alvo de mais três tiros: dois no tórax e um nas costas. O atirador fugiu em seguida.

O dono do bar ligou para o pai de Paulo Renan, que usou o carro de um amigo para levar o filho ao hospital. O auxiliar de obras teve a morte confirmada pela equipe médica cerca de 40 minutos depois. A Polícia Científica disse que o corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória, onde passa pelo processo de necropsia para ser liberado aos familiares.

O pai de Paulo Renan contou à reportagem que não sabe se o filho tinha desavenças na região, mas que frequentava com frequência o bar onde ocorreu o crime. O auxiliar de obras tinha uma namorada e deixa um filho de sete anos.

Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. 


