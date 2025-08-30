Bairro Jaburuna

Auxiliar de obras morre após ser alvo de tiros em bar de Vila Velha

Paulo Renan Faria, de 33 anos, chegou a ser socorrido pelo pai, mas não resistiu aos ferimentos; crime ocorreu na noite de sexta-feira (29)

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 10:43

Paulo Renan Faria, de 33 anos, morto em um bar do bairro Jaburuna, em Vila Velha Crédito: Arquivo pessoal

Um auxiliar de obras de 33 anos morreu após ser alvo de um ataque a tiros em um bar no bairro Jaburuna, em Vila Velha, na noite de sexta-feira (29). Paulo Renan Faria chegou a ser socorrido pelo próprio pai e levado ao Hospital Antônio Bezerra de Farias, no mesmo município, mas não resistiu aos ferimentos.

O pai da vítima, que pediu para não ser identificado, relatou à reportagem da TV Gazeta que o filho estava sozinho no estabelecimento quando um homem chegou ao local e efetuou um primeiro disparo, que teria atingido o ombro de Paulo Renan. O auxiliar de obras se levantou para tentar escapar do ataque, mas foi alvo de mais três tiros: dois no tórax e um nas costas. O atirador fugiu em seguida.

O dono do bar ligou para o pai de Paulo Renan, que usou o carro de um amigo para levar o filho ao hospital. O auxiliar de obras teve a morte confirmada pela equipe médica cerca de 40 minutos depois. A Polícia Científica disse que o corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória, onde passa pelo processo de necropsia para ser liberado aos familiares.

O pai de Paulo Renan contou à reportagem que não sabe se o filho tinha desavenças na região, mas que frequentava com frequência o bar onde ocorreu o crime. O auxiliar de obras tinha uma namorada e deixa um filho de sete anos.

A Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido.





