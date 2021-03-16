Justiça nega pedido de liberdade para policial preso por perseguir ex-namorada

Delegacia da Mulher de Vila Velha Crédito: Leandro Tedesco/TV Gazeta

A prisão aconteceu no dia 12 de fevereiro. Desde setembro de 2020, Rogerio Gomes não poderia se aproximar da residência da ex-namorada. No entanto, naquele dia, segundo registro policial, além de descumprir a restrição de aproximação, o policial também teria enviado mensagens com ameaças e agressões psicológicas.

Ele foi detido por policiais militares e levado à Corregedoria da Polícia Civil, corporação de qual faz parte. Ele foi autuado em flagrante pelo descumprimento da medida protetiva e encaminhado para a Unidade Prisional da Polícia Civil, localizada em Vila Velha. No dia seguinte, a juíza de plantão, Brunella Faustini Baglioli, converteu a prisão em flagrante em preventiva.

O advogado que o representou na audiência de custódia foi procurado, mas não foi localizado. A matéria poderá ser atualizada, caso a defesa se manifeste.

A reportagem de A Gazeta enviou um email à assessoria de imprensa da Polícia Civil questionando sobre o processo administrativo aberto contra Rogerio Gomes. A nota possui o mesmo conteúdo das outras duas vezes que a corporação foi acionada pela imprensa.