Jacqueline Moraes recebe prêmio da Embaixada dos EUA no Brasil

Jacqueline Moraes diz que o reconhecimento fortalece o empenho de dar vez e voz às mulheres Crédito: Secom-ES/Divulgação

Ex-vice-governadora e atual secretária de Estado de Políticas para as Mulheres, Jacqueline Moraes foi uma das sete escolhidas para ser homenageada com o prêmio Mulheres Brasileiras que Fazem a Diferença. O reconhecimento é concedido pela Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil e é direcionado a mulheres que se destacaram em suas comunidades.

Em seu site oficial, a Embaixada dos EUA informa que Jacqueline foi escolhida por sua atuação como vice-governadora do Espírito Santo, sendo a primeira mulher, negra e de periferia a ocupar o cargo. Também entrou na lista em função do seu destaque na promoção da inclusão de políticas públicas, em especial para as mulheres e meninas no Estado. “Seus esforços em apoio à igualdade social, de gênero e racial e à justiça são bem vistos nos círculos políticos e na sociedade civil”, aponta o texto.

Jacqueline agradeceu a honraria da organização e ressaltou que esse reconhecimento fortalece o empenho de dar vez e voz às mulheres e meninas do Espírito Santo, assim como a todas e todos que precisam ter seus direitos efetivados.

“Nós, mulheres, podemos comemorar muitas vitórias, como nossos espaços na política, e ocuparmos todos eles com muita competência e com visão voltada para os mais vulneráveis e os socialmente excluídos. Mas ainda temos muito o que conquistar e a nossa luta continua”, afirma a secretária da Mulher.

Em sua trajetória, Jacqueline atuou como camelô desde os 14 anos e formou-se bacharel em Direito em 2019, quando já era vice-governadora, cargo que exerceu até o fim do ano passado. A premiada também já foi vereadora em Cariacica . E agora ocupa a recém-criada Secretaria de Políticas para as Mulheres do Espírito Santo.

Além de Jacqueline, outras seis mulheres foram homenageadas pela Embaixada dos Estados Unidos: