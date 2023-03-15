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Reconhecimento

Jacqueline Moraes recebe prêmio da Embaixada dos EUA no Brasil

Secretária de Estado das Mulheres é uma das sete homenageadas no país com o prêmio Mulheres Brasileiras que Fazem a Diferença

Publicado em 15 de Março de 2023 às 17:43

Julia Paranhos

Julia Paranhos

Publicado em 

15 mar 2023 às 17:43
Jacqueline Moraes, secretária de Estado de Políticas para as Mulheres
Jacqueline Moraes diz que o  reconhecimento fortalece o empenho de dar vez e voz às mulheres Crédito: Secom-ES/Divulgação
Ex-vice-governadora e atual secretária de Estado de Políticas para as Mulheres, Jacqueline Moraes foi uma das sete escolhidas para ser homenageada com o prêmio Mulheres Brasileiras que Fazem a Diferença. O reconhecimento é concedido pela Embaixada e  Consulados dos Estados Unidos no Brasil e é direcionado a mulheres que se destacaram em suas comunidades.
Em seu site oficial, a Embaixada dos EUA informa que Jacqueline foi escolhida por sua atuação como vice-governadora do Espírito Santo, sendo a primeira mulher, negra e de periferia a ocupar o cargo. Também entrou na lista em função do seu destaque  na promoção da inclusão de políticas públicas, em especial para as mulheres e meninas no Estado. “Seus esforços em apoio à igualdade social, de gênero e racial e à justiça são bem vistos nos círculos políticos e na sociedade civil”, aponta o texto.
Jacqueline agradeceu a honraria da organização e ressaltou que esse reconhecimento fortalece o empenho de dar vez e voz às mulheres e meninas do Espírito Santo, assim como a todas e todos que precisam ter seus direitos efetivados.
“Nós, mulheres, podemos comemorar muitas vitórias, como nossos espaços na política, e ocuparmos todos eles com muita competência e com visão voltada para os mais vulneráveis e os socialmente excluídos. Mas ainda temos muito o que conquistar e a nossa luta continua”, afirma a secretária da Mulher.
Em sua trajetória, Jacqueline atuou como camelô desde os 14 anos e formou-se bacharel em Direito em 2019, quando já era vice-governadora, cargo que exerceu até o fim do ano passado. A premiada também já foi vereadora em Cariacica. E agora ocupa a recém-criada Secretaria de Políticas para as Mulheres do Espírito Santo.
Além de Jacqueline, outras seis mulheres foram homenageadas  pela Embaixada dos Estados Unidos:
  • Aline Souza da Silva: diretora-presidente da maior cooperativa central de catadores de recicláveis da América Latina, em Brasília (DF); foi uma das escolhidas para entregar a faixa presidencial durante a cerimônia de posse de Luiz Inácio Lula da Silva, no último dia 1º de janeiro;
  • Erika Hilton: primeira deputada federal transgênero eleita no estado de São Paulo e ativista dos direitos afro-brasileiros e LGBTQIA+
  • Flavia Santos Twardowski Pinto: professora e diretora geral no Campus Osório do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul.
  • Marciele Procópio Delduque:  fundadora da Rede Marianas Mulheres Que Inspiram;  dedica-se ao empoderamento feminino em suas diversas atividades, inclusive como mentora da população periférica.
  • Maria Jose da Silva: Descendente do grupo étnico Funiô, uma aldeia indígena localizada em Pernambuco, destaca-se na luta pelos direitos das mulheres negras, quilombolas, indígenas, ciganos, população LGBTQIA+, assim como de outras populações periféricas.
  • Txai Suruí: atuante no combate ao desmatamento da Amazônia, é uma das vozes mais proeminentes na luta contra a mudança climática e é fundadora e coordenadora do Movimento da Juventude Indígena de Rondônia.

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