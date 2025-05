Mulheres de negócios

Inscrições abertas para prêmio de até R$ 30 mil para empreendedoras

Na etapa estadual do Prêmio Sebrae Mulher, cinco categorias vão reconhecer trabalhos de destaque; prazo para se inscrever termina no dia 15 de junho

Publicado em 29 de maio de 2025 às 14:51

Débora Souza Medeiros, Ana Venturim Porto e Selene Hammer Tesch ficaram com os primeiros lugares em 2024 Crédito: Divulgação

Estão abertas, até o dia 15 de junho, as inscrições para o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Entre os atrativos para participar está uma premiação de R$ 10 mil a R$ 30 mil para as vencedoras da etapa nacional. >

Para as primeiras colocadas em cada categoria da etapa Espírito Santo, a premiação vai contar com uma capacitação no Empretec, que é um programa de formação de empreendedores do mundo, criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) e promovido em 40 países. >

As interessadas podem fazer as inscrições e conferir o regulamento completo no site do Sebrae. >

O Prêmio Sebrae Mulher de Negócios tem como objetivo valorizar e incentivar o empreendedorismo feminino no Brasil, por meio do reconhecimento do trabalho e da dedicação de empreendedoras que contribuem com a economia do país. >

>

A iniciativa acontece há 20 anos e é dividida em cinco categorias: >

Pequenos Negócios: voltada à proprietárias de micro e pequenas empresas que tenham faturamento anual de R$ 82 mil a R$ 4,8 milhões; >

Produtora Rural: contempla mulheres que explorem atividades agrícolas, pecuárias ou pesqueiras; >

Microempreendedora Individual (MEI): destinada a mulheres que tenham negócio formalizado com faturamento máximo anual de até R$ 81 mil; >

Ciência e Tecnologia: vai beneficiar mulheres que desenvolvam novos produtos, utilizando conhecimentos científicos e técnicas avançadas ou pioneiras; >

Negócios Internacionais: destinado a reconhecer proprietárias de empresas que atuem no mercado externo. >

O prêmio visa a homenagear empreendedoras com capacidade de inovação, visão de futuro, estratégia e gestão empresarial que, com seus negócios, geram impacto social e econômico na região em que estão inseridas. >

Desde o lançamento, em 2004, a iniciativa já contou com a participação de mais de 100 mil mulheres e já premiou mais de duzentas empreendedoras. >

“Além de reconhecer o trabalho das empreendedoras, o Prêmio também tem como objetivo inspirar outras mulheres a investirem em seus sonhos e a acreditarem em seu potencial empreendedor”, afirma a gestora do Sebrae Delas no Espírito Santo, Suzana Fernandes.>

Confira como será a premiação da etapa nacional>

Vencedoras Ouro (uma por categoria)

R$ 30 mil

Capacitação no Empretec

Custeio da participação presencial na Final Nacional

Missão Técnica

Mentoria On-line (1h) >

Vencedoras Prata (uma por categoria)

R$ 20 mil

Capacitação no Empretec

Custeio da participação presencial na Final Nacional

Missão Técnica >

Vencedoras Bronze (uma por categoria)

R$ 10 mil

Capacitação no Empretec

Custeio da participação presencial na Final Nacional

Missão Técnica >

