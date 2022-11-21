Direito da mulher e 'violência além da denúncia' pautam evento em Venda Nova do Imigrante

Inspirado na campanha anual e internacional dos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres e no Dia Internacional dos Direitos Humanos, o município de Venda Nova do Imigrante vai receber o 1º Encontro pelos Direitos de Todas as Mulheres, no dia 6 de dezembro, das 18h30 às 22h30, no Centro Cultural Máximo Zandonadi.
As mulheres negras e indígenas, trans, com deficiência, da classe trabalhadora e de outros grupos minorizados terão uma atenção especial neste Com o tema “Mulheres, Raça e Classe: a violência de gênero para além da denúncia”, a intenção é pedir mais ações afirmativas, discutir sobre a violência de gênero e gerar empoderamento feminino.
A especialista em Direito Processual Penal; em crimes de gênero, direito antidiscriminatório e feminicídio, Fayda Belo; a criadora do Das Pretas e ativista no enfrentamento às violências contra a juventude e as mulheres negras, Priscila Gama; e a vereadora na cidade de Vitória que foi eleita Deputada Estadual como a mulher mais votada da história do ES, Camila Valadão, vão conduzir as pautas.
O evento é organizado pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero e Sexualidade em Venda Nova do Imigrante (NEPGENS-VNI) e a escolha da temática surgiu da reflexão de como a violência contra a mulher, muitas vezes, é abordada de forma reduzida, ignorando que se trata de um fenômeno social complexo, sem refletir sobre as raízes do problema.
"Ações e projetos continuam tratando a denúncia como única via possível de combate à violência, responsabilizando as mulheres por acabar com a violência da qual são vítimas. Mesmo reconhecendo a importância da denúncia, é fundamental que aconteçam discussões sobre o porquê da ocorrência da violência, sobre por que não é tão simples assim denunciar e sobre como as violências rebatem de formas diferentes sobre as diversas mulheres."
Durante o evento acontecerá também a instalação artística “Manifesto”, inspirada no conto “Marias” do livro “Olhos d’água” da autora brasileira e referência da literatura e do movimento negro, Conceição Evaristo.
A instalação reunirá produções artísticas autorais de fotografia e vídeo, além de projetos coletivos desenvolvidos por mulheres, artistas iniciantes e profissionais.
Também será exibido o documentário “Olhos d’água”, sobre as trajetórias, vivências e lutas de mulheres trabalhadoras negras.