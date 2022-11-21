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Violência contra a mulher

Direito da mulher e 'violência além da denúncia' pautam evento em Venda Nova do Imigrante

O 1° Encontro pelos Direitos de Todas as Mulheres será realizado no dia 6 de dezembro; com destaque para mulheres, raça e classe
Julia Paranhos

Julia Paranhos

Publicado em 

21 nov 2022 às 16:05

Publicado em 21 de Novembro de 2022 às 16:05

Inspirado na campanha anual e internacional dos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres e no Dia Internacional dos Direitos Humanos, o município de Venda Nova do Imigrante vai receber o 1º Encontro pelos Direitos de Todas as Mulheres, no dia 6 de dezembro, das 18h30 às 22h30, no Centro Cultural Máximo Zandonadi.
As mulheres negras e indígenas, trans, com deficiência, da classe trabalhadora e de outros grupos minorizados terão uma atenção especial neste  Com o tema “Mulheres, Raça e Classe: a violência de gênero para além da denúncia”, a intenção é pedir mais ações afirmativas, discutir sobre a violência de gênero e gerar empoderamento feminino.
O evento pretende chamar atenção para discussões dos diversos sistemas de opressão contra as mulheres e  a possibilidade de redes de apoio públicos às mulheres. Também ouvirá personalidades femininas que vão dividir experiências e perspectivas sobre o assunto.
Projeto Todas Elas
A especialista em Direito Processual Penal; em crimes de gênero, direito antidiscriminatório e feminicídio, Fayda Belo; a criadora do Das Pretas e ativista no enfrentamento às violências contra a juventude e as mulheres negras, Priscila Gama; e a vereadora na cidade de Vitória que foi eleita Deputada Estadual como a mulher mais votada da história do ES, Camila Valadão, vão conduzir as pautas.
Cenário de Todas Elas, projeto de A Gazeta para denunciar a violência contra as mulheres, montado no auditório da Rede Gazeta para transmissão de live
Todas Elas Crédito: Fernando Madeira
O evento é organizado pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero e Sexualidade em Venda Nova do Imigrante (NEPGENS-VNI) e a escolha da temática surgiu da reflexão de como a violência contra a mulher, muitas vezes, é abordada de forma reduzida, ignorando que se trata de um fenômeno social complexo, sem refletir sobre as raízes do problema.
"Ações e projetos continuam tratando a denúncia como única via possível de combate à violência, responsabilizando as mulheres por acabar com a violência da qual são vítimas. Mesmo reconhecendo a importância da denúncia, é fundamental que aconteçam discussões sobre o porquê da ocorrência da violência, sobre por que não é tão simples assim denunciar e sobre como as violências rebatem de formas diferentes sobre as diversas mulheres."
Durante o evento acontecerá também a instalação artística “Manifesto”, inspirada no conto “Marias” do livro “Olhos d’água” da autora brasileira e referência da literatura e do movimento negro, Conceição Evaristo.
Literatura
Conceição Evaristo, escritora Crédito: Divulgação/Conceição Evaristo
A instalação reunirá produções artísticas autorais de fotografia e vídeo, além de projetos coletivos desenvolvidos por mulheres, artistas iniciantes e profissionais.
Também será exibido o documentário “Olhos d’água”, sobre as trajetórias, vivências e lutas de mulheres trabalhadoras negras.

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