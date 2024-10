Abertas 100 vagas em cursos de qualificação para mulheres no ES

Oportunidades são para aulas de bolos caseiros, design de sobrancelhas, recepção e secretariado, rotinas administrativas e pinturas em superfícies

A Secretaria Estadual das Mulheres (SESM) está com inscrições abertas para quase 100 vagas em cursos de qualificação profissional exclusivo para mulheres. As oportunidades são para se capacitar em bolos caseiros, design de sobrancelhas, recepção e secretariado, rotinas administrativas e pinturas em superfícies.

As capacitações são oferecidas por meio do projeto “Fortificando Sonhos”, em parceria com a Fortes Engenharia. As participantes não pagam pelas aulas, que serão realizadas no Senac de Vitória, Cariacica e Vila Velha.