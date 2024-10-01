20 mil vagas em cursos no ES para se qualificar sem sair de casa

Candidatos poderão estudar de onde quiser Crédito: Pixabay

Já estão abertas as inscrições para 20 mil vagas em cursos de qualificação profissional on-line do Qualificar ES. As oportunidades são para quem quer dar uma turbinada no currículo para conseguir um emprego com carteira assinada ou trabalhar por conta própria.

Os participantes não pagam pelas aulas. São dez opções de cursos, com 2 mil vagas cada. A carga horária é de 120 horas.

Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, completos na data do início do curso; acesso à internet; e noções básicas de informática e de navegação na internet.

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 11 de outubro de 2024, no site do programa

O candidato poderá realizar até duas inscrições por CPF e e-mail em dois cursos distintos. A lista dos candidatos selecionados será divulgada no site no dia 17 de outubro.

As aulas começam no dia 23 de outubro e os participantes terão que concluir o curso até 20 de dezembro. O candidato só terá direito ao certificado do curso on-line de qualificação profissional se obtiver o aproveitamento de, no mínimo, 60% do curso.

Os cursos do Qualificar ES são promovidos pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).

Confira os cursos