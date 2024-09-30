ArcelorMittal Tubarão abre oportunidades de estágio no ES

Vista aérea da planta de Tubarão, entre Serra e Vitória, da ArcelorMittal Crédito: ArcelorMittal Tubarão/Divulgação

ArcelorMittal Tubarão está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2025. A bolsa-auxílio é de R$ 1.029 para estudantes de ensino técnico e de R$ 1.101 para os de ensino superior. Ao todo, são oferecidas 300 oportunidades.

Os interessados podem se inscrever até o dia 18 de outubro no site do programa.

Para participar, os candidatos precisam morar na Grande Vitória. Os estudantes do ensino técnico precisam, pelo menos, estar no primeiro período do curso em 2024 ou ter concluído a fase escolar, mas ter vínculo com a instituição de ensino para poder realizar o estágio.

Já os alunos do ensino superior terão que concluir sua graduação entre dezembro de 2025 e dezembro de 2026, em qualquer turno, nas especialidades ofertadas.

O processo seletivo contará com etapas de triagem de inscrições, prova on-line (Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico/Matemática e Conhecimentos Gerais), dinâmica de grupo e exames médicos.

A contratação começa no início de 2025. A empresa valoriza a pluralidade de suas equipes - além de incentivar que mulheres, pessoas com deficiência, diferentes raças e etnias, orientações sexuais e identidades de gênero se candidatem às vagas – neste ano disponibilizará 5% de vagas afirmativas para pessoas com deficiência

“Neste ano queremos aumentar o número de candidatas e candidatos com deficiência com o objetivo de termos uma empresa cada vez mais equânime e inclusiva”, destaca a gerente de Pessoas: Atração, Carreira e Cultura, Gisele Lecco.

Confira as vagas

NÍVEL SUPERIOR

Administração

Arquivologia

Arquitetura e Urbanismo

Ciência da Computação

Ciências Contábeis

Comércio Exterior

Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, e Jornalismo

Direito

Economia

Enfermagem

Engenharia Ambiental

Engenharia Civil

Engenharia Controle e Automação

Engenharia da Computação

Engenharia de Produção

Engenharia Elétrica

Engenharia Eletrônica

Engenharia Mecânica

Engenharia Metalúrgica

Engenharia Química

Nutrição

Psicologia

Química

Relações Internacionais

Serviço Social

Sistemas de Informação

NÍVEL TÉCNICO

Técnico Administração

Técnico Automação Industrial

Técnico Elétrica

Técnico Eletrotécnica

Técnico em Meio Ambiente

Técnico em Química

Técnico Enfermagem

Técnico Informática

Técnico Logística

Técnico Mecânica

Técnico Metalurgia

Técnico Portos

Técnico Segurança do Trabalho

O QUE CAI NA PROVA



Língua Portuguesa: Acentuação, Classe de Palavras, Coerência Textual, Concordância Verbal e Nominal, Flexão das Palavras, Figuras de Linguagem, Homônimos e Parônimos, Ortografia, Plurais, Pronomes, Sinônimos e Antônimos.



Raciocínio Lógico / Matemática: Números: naturais, fracionários, decimais, inteiros, racionais, reais, porcentagem, regra de três, divisão, subtração, multiplicação, adição, problemas com as quatro operações; Regra de três simples e composta, porcentagem, equação 1º grau, sistema de pesos e medidas, descontos, juros, sistema de medidas legais, raciocínio lógico.

Números: naturais, fracionários, decimais, inteiros, racionais, reais, porcentagem, regra de três, divisão, subtração, multiplicação, adição, problemas com as quatro operações; Regra de três simples e composta, porcentagem, equação 1º grau, sistema de pesos e medidas, descontos, juros, sistema de medidas legais, raciocínio lógico. Conhecimentos Gerais: Fatos e notícias nacionais e internacionais; Responsabilidade Social; Meio Ambiente e cidadania; História e geografia do Brasil; Elementos da política brasileira; Cultura.