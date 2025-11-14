Taça EDP das Comunidades tem 20 jogos em Cariacica e Vila Velha neste sábado (15)

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 11:43
Após mais de 50 gols marcados na primeira rodada, o segundo fim de semana de jogos classificatórios da Taça EDP das Comunidades 2025 começa neste sábado (15), com 20 partidas em Vila Velha e em Cariacica. Times de toda a Grande Vitória voltam a campo para ir em busca do título do maior campeonato de comunidades do Espírito Santo.
Vila Velha, vai receber oito jogos no masculino:
Já no feminino, o campo do bairro canela-verde recebe dois embates:
Também no sábado, o Campo de Santana, em Cariacica, será palco de mais dez duelos, sendo oito no masculino:
Os demais jogos são dos grupos femininos:
FEMININO
GRUPO A
Kubitschek 0 x 3 Vale Encantado
Serra Dourada 0 x Nova Rosa da Penha
GRUPO B
Goiabeiras 0 x 1 Bairro da Penha
Andorinhas 1 x Jesus de Nazareth
MASCULINO
GRUPO A
Jardim Carapina 3 x 0 P. Residencial Tubarão
Barcelona 1 x 1 Caieiras Velha
GRUPO B
Planalto Serrano 4 x 0 Serra Dourada
Nova Almeida 2 x 0 Vista Mar
GRUPO C
Alterosas 3 x 0 Vista da Serra I
Eldorado 1 x 0 Vila Nova de Colares
GRUPO D
Padre Gabriel 2 x 1 Santa Terezinha
Santana 2 x 1 São Geraldo 2
GRUPO E
Nova Rosa da Penha 2 x 0 Aparecida
Mucuri 1 x 0 Nova Bethânia
GRUPO F
Adalberto Simão Nader 5 x 0 Riviera da Barra
Jabaeté 3 x 1 Dom João Batista
GRUPO G
Ibes 3 x 0 São Torquato
Rio Marinho 2 x 1 Barra do Jucu
GRUPO H
São Pedro 4 x 0 Aribiri
Alagoano 1 x 0 Romão
