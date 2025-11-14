Futebol

Taça EDP das Comunidades tem 20 jogos em Cariacica e Vila Velha neste sábado (15)

Segunda rodada da competição vai reunir todos os clubes na Barra do Jucu e em Santana para uma maratona de partidas

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 11:43

Abertura da Taça EDP das Comunidades 2025 teve mais de 50 gols Crédito: Vitor Jubini

Após mais de 50 gols marcados na primeira rodada, o segundo fim de semana de jogos classificatórios da Taça EDP das Comunidades 2025 começa neste sábado (15), com 20 partidas em Vila Velha e em Cariacica. Times de toda a Grande Vitória voltam a campo para ir em busca do título do maior campeonato de comunidades do Espírito Santo.

Vila Velha, vai receber oito jogos no masculino:

Ibes x Barra do Jucu (8h)

Mucuri x Aparecida (11h)



Nova Bethânia x Nova Rosa da Penha (12h)



Rio Marinho x São Torquato (13h)



Adalberto Simão Nader x Dom João Barista (14h)



Alagoano x Aribiri (15h)



Romão x São Pedro (16h)



Riviera da Barra x Jabaeté (17h)



Já no feminino, o campo do bairro canela-verde recebe dois embates:

Jesus de Nazareth x Bairro da Penha (9h)

Andorinhas x Goiabeiras (10h)



Leia mais Celeiro de oportunidades, Taça EDP projeta talentos para além do ES

Também no sábado, o Campo de Santana, em Cariacica, será palco de mais dez duelos, sendo oito no masculino:

Santa Terezinha x São Geraldo 2 (8h)

Serra Dourada x Nova Almeida (10h)



Planalto Serrano x Vista Mar (11h)



Caieiras Velha x Parque Residencial Tubarão (12h)



Barcelona x Jardim Carapina (14h)



Eldorado x Vista da Serra I (15h)



Vila Nova de Colares x Alterosas (16h)



Padre Gabriel x Santana (17h)



Os demais jogos são dos grupos femininos:

Serra Dourada x Kubitschek (9h)

Vale Encantado x Nova Rosa da Penha (13h)



Veja os resultados da 1ª rodada

FEMININO GRUPO A

Kubitschek 0 x 3 Vale Encantado

Serra Dourada 0 x Nova Rosa da Penha



GRUPO B

Goiabeiras 0 x 1 Bairro da Penha

Andorinhas 1 x Jesus de Nazareth



MASCULINO GRUPO A

Jardim Carapina 3 x 0 P. Residencial Tubarão

Barcelona 1 x 1 Caieiras Velha



GRUPO B

Planalto Serrano 4 x 0 Serra Dourada

Nova Almeida 2 x 0 Vista Mar



GRUPO C

Alterosas 3 x 0 Vista da Serra I

Eldorado 1 x 0 Vila Nova de Colares



GRUPO D

Padre Gabriel 2 x 1 Santa Terezinha

Santana 2 x 1 São Geraldo 2



GRUPO E

Nova Rosa da Penha 2 x 0 Aparecida

Mucuri 1 x 0 Nova Bethânia



GRUPO F

Adalberto Simão Nader 5 x 0 Riviera da Barra

Jabaeté 3 x 1 Dom João Batista



GRUPO G

Ibes 3 x 0 São Torquato

Rio Marinho 2 x 1 Barra do Jucu



GRUPO H

São Pedro 4 x 0 Aribiri

Alagoano 1 x 0 Romão

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta