Home
>
Taça EDP das Comunidades 2025
>
Taça EDP das Comunidades tem 20 jogos em Cariacica e Vila Velha neste sábado (15)

Taça EDP das Comunidades tem 20 jogos em Cariacica e Vila Velha neste sábado (15)

Segunda rodada da competição vai reunir todos os clubes na Barra do Jucu e em Santana para uma maratona de partidas

João Barbosa

Repórter / [email protected]

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 11:43

Abertura da Taça EDP das Comunidades 2025
Abertura da Taça EDP das Comunidades 2025 teve mais de 50 gols Crédito: Vitor Jubini

Após mais de 50 gols marcados na primeira rodada, o segundo fim de semana de jogos classificatórios da Taça EDP das Comunidades 2025 começa neste sábado (15), com 20 partidas em Vila Velha e em Cariacica. Times de toda a Grande Vitória voltam a campo para ir em busca do título do maior campeonato de comunidades do Espírito Santo

Recomendado para você

Segunda rodada da competição vai reunir todos os clubes na Barra do Jucu e em Santana para uma maratona de partidas

Taça EDP das Comunidades tem 20 jogos em Cariacica e Vila Velha neste sábado (15)

Aldeia de Aracruz deu um show de ancestralidade durante a cerimônia de abertura do torneio, e marcou no final do jogo contra os donos da casa, no campo de Barcelona, na Serra, neste sábado (8)

Caieiras Velha abre Taça EDP das Comunidades com apresentação indígena e empate heroico

Competição reúne times de 39 comunidades da Grande Vitória e um representante do Norte do Estado; ao todo, serão 880 atletas em campo no masculino e no feminino

Taça EDP das Comunidades: jogos começam neste sábado (8) na Serra

 Vila Velha, vai receber oito jogos no masculino:

  • Ibes x Barra do Jucu (8h)
  • Mucuri x Aparecida (11h)
  • Nova Bethânia x Nova Rosa da Penha (12h)
  • Rio Marinho x São Torquato (13h)
  • Adalberto Simão Nader x Dom João Barista (14h)
  • Alagoano x Aribiri (15h)
  • Romão x São Pedro (16h)
  • Riviera da Barra x Jabaeté (17h)

Já no feminino, o campo do bairro canela-verde recebe dois embates:

  • Jesus de Nazareth x Bairro da Penha (9h)
  • Andorinhas x Goiabeiras (10h)

Leia mais

Imagem - Celeiro de oportunidades, Taça EDP projeta talentos para além do ES

Celeiro de oportunidades, Taça EDP projeta talentos para além do ES

Também no sábado, o Campo de Santana, em Cariacica, será palco de mais dez duelos, sendo oito no masculino:

  • Santa Terezinha x São Geraldo 2 (8h)
  • Serra Dourada x Nova Almeida (10h)
  • Planalto Serrano x Vista Mar (11h)
  • Caieiras Velha x Parque Residencial Tubarão (12h)
  • Barcelona x Jardim Carapina (14h)
  • Eldorado x Vista da Serra I (15h)
  • Vila Nova de Colares x Alterosas (16h)
  • Padre Gabriel x Santana (17h)

Os demais jogos são dos grupos femininos:

  • Serra Dourada x Kubitschek (9h)
  • Vale Encantado x Nova Rosa da Penha (13h)

Veja os resultados da 1ª rodada

FEMININO

GRUPO A
Kubitschek 0 x 3 Vale Encantado
Serra Dourada 0 x Nova Rosa da Penha

GRUPO B
Goiabeiras 0 x 1 Bairro da Penha
Andorinhas 1 x Jesus de Nazareth

MASCULINO

GRUPO A
Jardim Carapina 3 x 0 P. Residencial Tubarão
Barcelona 1 x 1 Caieiras Velha

GRUPO B
Planalto Serrano 4 x 0 Serra Dourada
Nova Almeida 2 x 0 Vista Mar

GRUPO C
Alterosas 3 x 0 Vista da Serra I
Eldorado 1 x 0 Vila Nova de Colares

GRUPO D
Padre Gabriel 2 x 1 Santa Terezinha
Santana 2 x 1 São Geraldo 2

GRUPO E
Nova Rosa da Penha 2 x 0 Aparecida
Mucuri 1 x 0 Nova Bethânia

GRUPO F
Adalberto Simão Nader 5 x 0 Riviera da Barra
Jabaeté 3 x 1 Dom João Batista

GRUPO G
Ibes 3 x 0 São Torquato
Rio Marinho 2 x 1 Barra do Jucu

GRUPO H
São Pedro 4 x 0 Aribiri
Alagoano 1 x 0 Romão

Leia mais

Imagem - Taça EDP das Comunidades: jogos começam neste sábado (8) na Serra

Taça EDP das Comunidades: jogos começam neste sábado (8) na Serra

Imagem - Taça EDP das Comunidades: seleção de jogadores neste fim de semana

Taça EDP das Comunidades: seleção de jogadores neste fim de semana

Imagem - Peneiras da Taça EDP das Comunidades começam neste fim de semana; veja locais

Peneiras da Taça EDP das Comunidades começam neste fim de semana; veja locais

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Esportes Transmissão Taça EDP

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais