Taça EDP das Comunidades tem grupos definidos e jogos começam neste sábado (8)

Competição reúne times de 39 comunidades da Grande Vitória e um representante do Norte do Estado; ao todo, serão 880 atletas em campo no masculino e no feminino

João Barbosa Repórter / [email protected]

Vitória Publicado em 5 de novembro de 2025 às 13:28

Sorteio de grupos da Taça EDP das Comunidades 2025 Crédito: Arthur Louzada

Estão definidos os grupos para a bola começar a rolar oficialmente na Taça EDP das Comunidades 2025. A tabela com 40 equipes — 32 masculinas e 8 femininas — foi divulgada na noite desta terça-feira (4) na sede da Rede Gazeta, em Vitória. Na ocasião, o sorteio de chaves detalhou a fase inicial na busca pelo troféu da 8ª edição do maior campeonato de comunidades do Espírito Santo.

Times de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Fundão, Viana, Guarapari e Aracruz passaram pelas peneiras para seleção de atletas em diferentes pontos da Grande Vitória nos dois últimos finais de semana. Agora, cada uma das 40 equipes selecionadas tem 22 jogadores inscritos para o restante da competição, totalizando 880 jovens na edição deste ano.

Todas as equipes serão apresentadas na manhã do próximo sábado (8) no Camp Nou, no bairro Barcelona, na Serra, a partir de 9h. No gramado, a partir de 10h, serão realizados os jogos de abertura entre Kubitschek x Vale Encantado no feminino e, às 11h, Barcelona x Caieiras Velha no masculino.

Ainda no sábado, outros quatro jogos vão agitar a região com a 1ª rodada:

Mucuri x Nova Bethânia (masculino)

Adalberto Simão Nader x Riviera da Barra (masculino)

Andorinhas x Jesus de Nazareth (feminino)

São Geraldo x Santana (masculino)

Veja como ficaram os grupos:

Grupos — Masculino

GRUPO A: Barcelona; Caieiras Velha; P. Residencial Tubarão e Jardim Carapina.





Barcelona; Caieiras Velha; P. Residencial Tubarão e Jardim Carapina. GRUPO B: Serra Dourada; Feu Rosa; Nova Almeida e Planalto Serrano.





Serra Dourada; Feu Rosa; Nova Almeida e Planalto Serrano. GRUPO C : Eldorado; Alterosas; Vista da Serra I e Vila Nova de Colares.





: Eldorado; Alterosas; Vista da Serra I e Vila Nova de Colares. GRUPO D: Santa Terezinha; Santana; São Geraldo II e Padre Gabriel.





Santa Terezinha; Santana; São Geraldo II e Padre Gabriel. GRUPO E: Mucuri; Nova Rosa da Penha; Aparecida e Nova Bethânia.





Mucuri; Nova Rosa da Penha; Aparecida e Nova Bethânia. GRUPO F: Adalberto Simão Nader; Jabaeté; Dom João Batista e Riviera da Barra.





Adalberto Simão Nader; Jabaeté; Dom João Batista e Riviera da Barra. GRUPO G: Rio Marinho; Barra do Jucu; São Torquato e Ibes.





Rio Marinho; Barra do Jucu; São Torquato e Ibes. GRUPO H: Alagoano; São Pedro; Vista Mar e Romão.

Grupos — Feminino

GRUPO A: Serra Dourada; Kubitschek; Vale Encantado e Nova Rosa da Penha.





Serra Dourada; Kubitschek; Vale Encantado e Nova Rosa da Penha. GRUPO B: Jesus de Nazareth; Andorinhas; Goiabeiras e Bairro da Penha.

Além dos jogos de abertura no próximo sábado, a Taça EDP das Comunidades 2025 tem partidas da fase classificatória marcadas para 09, 15, 16 e 22 de novembro, em locais e horários que serão previamente anunciados para cada equipe por meio da organização do torneio.

Para Marcelo Siqueira, coordenador da Central das Comunidades (CDC), idealizadora da competição, chegou a hora das equipes ajustarem todos os detalhes para partir em busca do trófeu.

“Agora é necessário ter responsabilidade, manter a documentação em mãos e ter compromisso com os horários e locais dos jogos. No mais, em campo, sabemos que vamos ter uma evolução muito grande desses jogadores que, em breve, podem representar suas comunidades em um time estadual, nacional ou até em uma seleção”, projeta Marcelinho das Comunidades, como é conhecido o coordenador.

À beira do gramado, a EDP, concessionária de energia elétrica do Espírito Santo e parceira da Taça pela sétima vez, vai promover ações de integração e conscientização com as comunidades, como explica Edson Barbosa, diretor da companhia no Espírito Santo.

“Vamos ter espaços de escuta com a liderança das comunidades e também atividades de interação para animar as torcidas. A EDP está em um projeto como a Taça porque se faz presente em ações de inclusão e de oportunidade para que as pessoas, neste caso, os atletas, mostrem protagonismo e o talento capixaba por meio do esporte”, destaca Edson.

Edson Barbosa, diretor da EDP no Espírito Santo Crédito: Arthur Louzada

Além da EDP, Sicoob e Extrabom, novos parceiros do campeonato, têm atividades programadas para a abertura e também para as próximas etapas. Entre as ações previstas, estão sorteios e distribuição de brindes para o público.

Premiação

Após a maratona de jogos, a competição vai promover R$ 24 mil em premiações, sendo R$ 12 mil para cada um dos times campeões. Segundo o regulamento previamente apresentado, os valores serão revertidos para a compra de materiais esportivos como chuteiras, coletes, bolas e demais itens voltados para o desenvolvimento do esporte nas comunidades.

Para os atletas, no masculino e no feminino, também estão previstas premiações para artilheiros e goleiros menos vazados, com um troféu especial para cada um.

Quem vibra, ganha!

Vale lembrar que quem vibra nas arquibancadas não fica de fora dos prêmios. Assim como nas últimas edições, ao final da Taça, a torcida mais animada e que promover a confecção de bandeiras, faixas e camisas da forma mais criativa, vai receber o prêmio “Que Torcida é Essa!”, com um churrasco liberado para o bairro campeão entre as torcidas.

A Taça EDP das Comunidades

Para além das quatro linhas, a competição, realizada pela Central das Comunidades (CDC), elabora ações de inclusão e transformação social aos jovens participantes. Em campo, a Taça visa promover a cultura de paz, a descoberta de talentos, valorização do futebol capixaba e fomento do esporte e da cidadania nas comunidades. Além disso, nas arquibancadas e no entorno dos gramados, ações de envolvimento com o público promevem premiações para moradores e torcedores.

