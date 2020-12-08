Muquiçaba e São Pedro fazem final feminina da E-Taça EDP das Comunidades 2020

Muquiçaba e São Pedro fazem a final feminina da E-Taça EDP das Comunidades Crédito: Montagem/E-Taça EDP

A Gazeta. Não há tempo para mais nada: foram definidas durante o último fim de semana as equipes que estão nas finais da E-Taça EDP das Comunidades 2020 . Na categoria feminina, o título ficará entre Muquiçaba, comunidade de Guarapari , e São Pedro, da capital Vitória . A decisão, em jogo único, acontecerá no próximo domingo (13), na arena de eventos da Rede Gazeta. A final, assim como aconteceu em todas as outras partidas, terá transmissão ao vivo pelo site de

O grande encontro na final reúne duas equipes que já se enfrentaram na fase de grupos. Muquiçaba e São Pedro estavam no Grupo A da E-Taça EDP. A comunidade de Guarapari se classificou em primeiro, com 18 pontos. No lado oposto, São Pedro conseguiu a última vaga disponível, passando de fase com 10 pontos.

Ainda na fase inicial, Muquiçaba e São Pedro empataram a primeira partida por 1 a 1. Na segunda, 7 a 0 para a comunidade de Guarapari. Os jogos aconteceram nos dias 7 e 28 de novembro. Depois disso, ambas passaram pelas quartas de final, semifinal e agora se veem na decisão.

Para o técnico de Muquiçaba, Fagner Fernandes, os treinamentos durante as semanas ajudaram a equipe a conseguir a vaga na grande final. Muquiçaba venceu as duas últimas competições femininas, disputadas em gramados da Grande Vitória.

"Espero uma ótima partida, até porque o mesmo tempo que tivemos para treinar, elas também tiveram. Conseguiram resultados expressivos, não vieram para brincar. Do nosso lado terá muita garra e dedicação" Fagner Fernandes - Técnico de Muquiçaba

Rafael Neres, que comanda as equipes masculina e feminina de São Pedro, detalha uma certa dificuldade na fase inicial, mas que não foi suficiente para impedir o sucesso das meninas da comunidade.

"Tivemos um pouco de dificuldade no início, já que as meninas não tinham costume de jogar, não estavam habituadas. Chegarmos na final surpreendeu a todos. Elas aprenderam a jogar o videogame na E-Taça EDP das Comunidades, se dedicaram bastante" Rafael Neres - Técnico de São Pedro

A grande final será disputada no próximo domingo, dia 13, e poderá ser acompanhada por agazeta.com.br/tacaedpdascomunidades. Não há vantagem do empate para qualquer um dos lados.

O segundo lugar leva um jogo completo de uniformes, com as cores e logo escolhidas. Atletas e treinador da equipe campeã levarão um vide game cada. A competição é organizada pela Rede Gazeta, EDP e Central das Comunidades (CDC).