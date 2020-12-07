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São Pedro e Novo Porto Canoa fazem a final da E-Taça EDP das Comunidades

São Pedro, de Vitória, e Novo Porto Canoa, da Serra, jogam no próximo domingo (13) , na arena de eventos da Rede Gazeta, em partida única que terá transmissão ao vivo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2020 às 20:16

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 20:16

São Pedro e Novo Porto Canoa fazem a final masculina da E-Taça EDP das Comunidades
São Pedro (acima) e Novo Porto Canoa (abaixo) fazem a final masculina da E-Taça EDP das Comunidades Crédito: Montagem/E-Taça EDP
Pouco menos de um mês após o início da E-Taça EDP das Comunidades 2020, foram definidas as equipes que farão a grande final, decidindo quem fica com o título e o tão sonhado prêmio. São Pedro, comunidade de Vitória, e Novo Porto Canoa, da Serra, jogam no próximo domingo (13), na arena de eventos da Rede Gazeta, em partida única que terá transmissão ao vivo.
Até a grande final, as comunidades enfrentaram partidas duras. Ao todo, São Pedro jogou 14 partidas, tendo vencido 11 delas. Novo Porto Canoa disputou 12 jogos e conseguiu o triunfo em metade deles, seis partidas.

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O técnico Paulinho Araújo, que faz sua estreia na Taça EDP das Comunidades, avalia como "boa" a campanha de Novo Porto Canoa.
"Fizemos uma boa campanha, estou satisfeito com o desempenho dos meninos. Os jogos das quartas e da semi foram mais difíceis, mais disputados, o que dá um gás para nossa equipe. Não vejo favoritismo no domingo, jogo é jogo"
Paulinho Araújo - Técnico de Novo Porto Canoa
Assim como Paulinho, o comandante Rafael Neres, técnico das equipes masculina e feminina de São Pedro, ambas na final, concorda com a dificuldade da E-Taça EDP das Comunidades na fase classificatória.
"Os meninos já jogam há bastante tempo. Passamos com uma certa facilidade na primeira fase, mas foram jogos difíceis no mata-mata. Acho que merecemos chegar até aqui"
Rafael Neres - Técnico de São Pedro
A grande final será disputada no próximo domingo, dia 13, e poderá ser acompanhada por agazeta.com.br/tacaedpdascomunidades. Não há vantagem do empate para qualquer um dos lados.
Atletas e treinador da equipe campeã levarão um vídeo game cada. O segundo lugar leva um jogo completo de uniformes, com as cores e logo escolhidas. 

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