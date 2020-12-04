Barramares tem a melhor campanha feminina na 1ª fase da E-Taça EDP

Jogos definiram as quartas de final na E-Taça EDP das Comunidades 2020 Crédito: Alberto Borém

Entre tantos motivos e caminhos que levam os bairros à disputa da tradicional Taça EDP das Comunidades, um deles se explica pela regra fundamental da competição: para representar a comunidade é preciso morar no bairro. O desejo de "vestir as cores" do local onde nasceu, foi criado e atualmente une as meninas de Barramares, Vila Velha , que tiveram a melhor campanha de uma equipe feminina na primeira fase da E-Taça EDP das Comunidades 2020 , realizada em um novo formato, mas com o mesmo espírito de competitividade.

É o que diz o técnico da equipe, o também presidente da Associação de Moradores de Barramares, Ronaldo Santana. Segundo ele, a nova forma de disputa é uma novidade para quase todo mundo, mas que não impede o sonho de conquistar a taça.

"A dedicação das meninas, o foco, e a vontade de representar a comunidade fizeram com que a gente tivesse a melhor campanha. Participar e fazer uma boa atuação é uma forma de mostrar o bairro. Mesmo sem apoio externo, se a gente quiser, podemos sonhar e conquistar [a taça]" Ronaldo Santana - Técnico da equipe feminina de Barramares

Ronaldo Santana, de 44 anos, colabora com projetos sociais na comunidade há mais de dez anos. Hoje, o Centro de Treinamento Esportivo Barramares oferece, entre várias oportunidades, aulas de caratê, jiu-jitsu e futebol

E-Taça EDP das Comunidades tem interação entre jovens e adolescentes

No ano passado, ainda em um cenário sem pandemia, as meninas do bairro canela-verde conquistaram o terceiro lugar na Taça EDP das Comunidades. Em 2020, no Grupo B da competição em novo formato, a comunidade teve a melhor campanha da primeira fase. Foram oito jogos, seis deles com vitória. Apenas um empate e uma derrota. Os 19 pontos garantiram o primeiro lugar do grupo, que também tem Nova Rosa da Penha, Consolação, Padre Gabriel e Jaburuna.

"O resultado é melhor que o esperado. Por não jogarem com frequência e treinarem pouco durante a semana está sendo uma surpresa pra gente. Normalmente a equipe que tem profissionais chega mais longe. Mas não é o nosso caso, as meninas só jogam de forma amadora", relatou o técnico.

"Queremos começar o sábado com um placar favorável, o segredo é começar bem", diz Ronaldo sobre as quartas de final.