Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Masculino e feminino

E-Taça EDP das Comunidades: definidos confrontos das quartas de final

Partidas durante o sábado (28) definiram os confrontos das quartas de final, no masculino e feminino, na E-Taça EDP das Comunidades 2020
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2020 às 18:57

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 18:57

E-Taça EDP reúne adolescentes e jovens de comunidades capixabas
E-Taça EDP reúne adolescentes e jovens de comunidades capixabas Crédito: Adessandro Reis
Partidas durante o sábado (28) definiram os confrontos das quartas de final, no masculino e feminino, na E-Taça EDP das Comunidades 2020. As 16 melhores equipes masculinas duelaram pelas oitavas de final. Oito delas conseguiram a classificação, e voltam a jogar no próximo fim de semana. No feminino, entre as dez comunidades que iniciaram na fase de grupos da E-Taça EDP, oito passaram de fase. A definição das quartas de final, no masculino e também no feminino, acontece a partir da manhã do próximo sábado (5). 
A competição é organizada pela EDP, Central das Comunidades (CDC) e Rede Gazeta, local onde são realizados os jogos. Para os jovens competidores, técnicos e funcionários que trabalham no desenvolvimento da E-Taça, o uso de máscara é obrigatório, assim como o distanciamento social e a disponibilidade de álcool gel.

CLASSIFICADAS - FEMININO 

GRUPO A
  • Muquiçaba;
  • São Francisco;
  • Gurigica;
  • São Pedro.
GRUPO B
  • Barramares;
  • Nova Rosa da Penha;
  • Cosolação;
  • Padre Gabriel.
Equipes femininas classificadas para as quartas de final da E-Taça EDP das Comunidades 2020
Equipes femininas classificadas para as quartas de final da E-Taça EDP das Comunidades 2020 Crédito: Divulgação | E-Taça EDP

DUELOS - FEMININO

  • São Pedro x Barramares;
  • Padre Gabriel x Muquiçaba;
  • Consolação x São Francisco;
  • Gurigica x Nova Rosa da Penha.
As equipes da direita definem os confrontos em casa, jogando a segunda partida como mandante.

CLASSIFICADOS - MASCULINO

As 16 melhores equipes masculinas da E-Taça EDP das Comunidades jogaram a fase de oitavas de final no último sábado (28). Após os duelos, apenas as oito melhores continuam vivas na competição. Veja abaixo as comunidades classificadas e os confrontos das quartas de final no masculino.

E-Taça EDP das Comunidades tem interação entre jovens e adolescentes

  • Novo porto Canoa;
  • Jacaraípe;
  • São Francisco;
  • São João Batista;
  • Muquiçaba;
  • Palmeiras;
  • Barra do Jucu;
  • São Pedro.
Equipes masculinas classificadas para as quartas de final da E-Taça EDP
Equipes masculinas classificadas para as quartas de final da E-Taça EDP Crédito: Divulgação | E-Taça EDP

DUELOS - MASCULINO

  • Barra do Jucu x São Pedro;
  • Muquiçaba x Palmeiras;
  • Novo Porto Canoa x Jacaraípe;
  • São Francisco x São João Batista.
As equipes da direita definem os confrontos em casa, jogando a segunda partida como mandante.

E-Taça EDP das Comunidades tem interação entre jovens e adolescentes

Veja Também

"Cria" de Caratoíra, técnico se divide entre projeto social e E-Taça EDP

Barra do Jucu encerra primeira fase da E-Taça EDP com a melhor campanha

Entre máscaras e gols: a disputa na E-Taça EDP das Comunidades 2020

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente no bairro Nova Brasília
Moto avança sinal e causa acidente com três feridos em Cachoeiro; vídeo
Imagem Edicase Brasil
Alckmin sanciona guarda compartilhada de animais de estimação após separação de casais
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: como declarar despesas médicas no IR? Tire suas dúvidas!

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados