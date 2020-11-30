E-Taça EDP das Comunidades: definidos confrontos das quartas de final

Partidas durante o sábado (28) definiram os confrontos das quartas de final, no masculino e feminino, na E-Taça EDP das Comunidades 2020. As 16 melhores equipes masculinas duelaram pelas oitavas de final. Oito delas conseguiram a classificação, e voltam a jogar no próximo fim de semana. No feminino, entre as dez comunidades que iniciaram na fase de grupos da E-Taça EDP, oito passaram de fase. A definição das quartas de final, no masculino e também no feminino, acontece a partir da manhã do próximo sábado (5).
A competição é organizada pela EDP, Central das Comunidades (CDC) e Rede Gazeta, local onde são realizados os jogos. Para os jovens competidores, técnicos e funcionários que trabalham no desenvolvimento da E-Taça, o uso de máscara é obrigatório, assim como o distanciamento social e a disponibilidade de álcool gel.
CLASSIFICADAS - FEMININO
GRUPO A
- Muquiçaba;
- São Francisco;
- Gurigica;
- São Pedro.
GRUPO B
- Barramares;
- Nova Rosa da Penha;
- Cosolação;
- Padre Gabriel.
DUELOS - FEMININO
- São Pedro x Barramares;
- Padre Gabriel x Muquiçaba;
- Consolação x São Francisco;
- Gurigica x Nova Rosa da Penha.
As equipes da direita definem os confrontos em casa, jogando a segunda partida como mandante.
CLASSIFICADOS - MASCULINO
As 16 melhores equipes masculinas da E-Taça EDP das Comunidades jogaram a fase de oitavas de final no último sábado (28). Após os duelos, apenas as oito melhores continuam vivas na competição. Veja abaixo as comunidades classificadas e os confrontos das quartas de final no masculino.
E-Taça EDP das Comunidades tem interação entre jovens e adolescentes
- Novo porto Canoa;
- Jacaraípe;
- São Francisco;
- São João Batista;
- Muquiçaba;
- Palmeiras;
- Barra do Jucu;
- São Pedro.
DUELOS - MASCULINO
- Barra do Jucu x São Pedro;
- Muquiçaba x Palmeiras;
- Novo Porto Canoa x Jacaraípe;
- São Francisco x São João Batista.
As equipes da direita definem os confrontos em casa, jogando a segunda partida como mandante.