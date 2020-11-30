E-Taça EDP das Comunidades: definidos confrontos das quartas de final

E-Taça EDP reúne adolescentes e jovens de comunidades capixabas Crédito: Adessandro Reis

Partidas durante o sábado (28) definiram os confrontos das quartas de final, no masculino e feminino, na E-Taça EDP das Comunidades 2020 . As 16 melhores equipes masculinas duelaram pelas oitavas de final. Oito delas conseguiram a classificação, e voltam a jogar no próximo fim de semana. No feminino, entre as dez comunidades que iniciaram na fase de grupos da E-Taça EDP, oito passaram de fase. A definição das quartas de final, no masculino e também no feminino, acontece a partir da manhã do próximo sábado (5).

A competição é organizada pela EDP, Central das Comunidades (CDC) e Rede Gazeta, local onde são realizados os jogos. Para os jovens competidores, técnicos e funcionários que trabalham no desenvolvimento da E-Taça, o uso de máscara é obrigatório, assim como o distanciamento social e a disponibilidade de álcool gel.

CLASSIFICADAS - FEMININO

GRUPO A

Muquiçaba;

São Francisco;

Gurigica;

São Pedro.

GRUPO B

Barramares;

Nova Rosa da Penha;

Cosolação;

Padre Gabriel.

Equipes femininas classificadas para as quartas de final da E-Taça EDP das Comunidades 2020 Crédito: Divulgação | E-Taça EDP

DUELOS - FEMININO

São Pedro x Barramares;

Padre Gabriel x Muquiçaba;

Consolação x São Francisco;

Gurigica x Nova Rosa da Penha.

As equipes da direita definem os confrontos em casa, jogando a segunda partida como mandante.

CLASSIFICADOS - MASCULINO

As 16 melhores equipes masculinas da E-Taça EDP das Comunidades jogaram a fase de oitavas de final no último sábado (28). Após os duelos, apenas as oito melhores continuam vivas na competição. Veja abaixo as comunidades classificadas e os confrontos das quartas de final no masculino.

E-Taça EDP das Comunidades tem interação entre jovens e adolescentes

Novo porto Canoa;

Jacaraípe;

São Francisco;

São João Batista;

Muquiçaba;

Palmeiras;

Barra do Jucu;

São Pedro.

Equipes masculinas classificadas para as quartas de final da E-Taça EDP Crédito: Divulgação | E-Taça EDP

DUELOS - MASCULINO

Barra do Jucu x São Pedro;

Muquiçaba x Palmeiras;

Novo Porto Canoa x Jacaraípe;

São Francisco x São João Batista.

As equipes da direita definem os confrontos em casa, jogando a segunda partida como mandante.