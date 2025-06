Receita abre consulta ao 2° lote de restituição do IR na segunda (23)

Imposto de Renda

Receita abre consulta ao 2º lote de restituição do IR na segunda (23)

Segundo a Receita Federal, novo lote conta com 6.545.322 restituições que serão destinadas apenas aos contribuintes prioritários

A Receita Federal vai liberar a consulta ao segundo lote da restituição do Imposto de Renda 2025 na próxima segunda-feira (23), a partir das 10 horas.

Serão contempladas neste lote 6.545.322 restituições e o pagamento será realizado ao longo do dia 30 de junho, no valor total de R$ 11 bilhões.

O crédito bancário das 6.545.322 restituições será realizado ao longo do dia 30 de junho, no valor total de R$ 11 bilhões. >

Outras 91.363 restituições serão para contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 496.650, para contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. >

Além disso, 4.764.634 restituições serão destinadas a contribuintes que, por terem utilizado a Declaração pré-preenchida e/ou optado por receber a restituição via PIX, serão colocados entre os primeiros na fila.>

A página apresenta orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou uma consulta completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC.