Bazar com roupas e tênis de marcas internacionais é prorrogado na Serra

Evento ocorre no Terminal Industrial Multimodal da Serra, que fica no Contorno de Vitória, de terça-feira a sábado

Publicado em 13 de junho de 2025 às 16:08

Grupo Aste no Terminal Industrial Multimodal da Serra (Tims) Crédito: Grupo Aste/Divulgação

Mais uma oportunidade de economizar em compras. O bazar realizado pelo Grupo Aste no Terminal Industrial Multimodal da Serra (Tims), que fica no Contorno de Vitória, teve seu prazo de encerramento prorrogado. O evento vai seguir durante todo o mês de junho ou até o fim do estoque das marcas. As vendas ocorrem das 10h às 16h, de terça-feira a sábado. Aos domingos e segundas-feiras, o local fica fechado para reposição de produtos e organização do espaço. >

Para participar do evento, é necessário fazer um cadastro na área do estacionamento do Tims, onde acontecerá a venda. Serão permitidos pagamentos via Pix, cartão de crédito, débito ou em dinheiro, não sendo permitido reservar ou guardar mercadorias das lojas. Durante a data inical do bazar, entre os dias 28 e 31 de maio, a média diária de público foi de 400 pessoas.>

Dentre as principais marcas presentes no bazar, destacam-se Diesel, Kipling, Reebok, JanSport, Hoka, Allbags e Original Penguin, trazendo roupas, tênis e acessórios com preços abaixo dos vendidos nas lojas, segundo a organização do bazar. >

Confira algumas promoções do bazar

Tênis da marca Diesel de R$ 2.149,00 por R$ 799,99;

Tênis da marca Hoka a partir de R$ 479,99 (em média, os tênis vendidos on-line variam entre R$ 1.100 a R$ 1.300) ;

Calçados Kipling a partir de R$ 99,99;

Mochilas Kipling a partir de R$ 299,99;

Malas a partir de R$ 209,99;

Calçados Caterpillar a partir de R$ 229,99; >

>

