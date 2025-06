O amor está no ar!

Dia dos Namorados: comércio do ES deve faturar R$ 70 milhões com vendas

Estimativa do Connect Fecomércio-ES prevê um avanço de 4,6% na movimentação financeira em relação ao ano anterior

Publicado em 11 de junho de 2025 às 18:52

Dia dos Namorados: levantamento prevê que 39,8% das vendas se concentrem no segmento de vestuários e calçados Crédito: Pexels

O Dia dos Namorados está chegando, e o comércio do Espírito Santo espera ter bons motivos para comemorar. Segundo dados do Connect Fecomércio-ES, a expectativa é que as vendas para a data festiva alcancem R$ 70,43 milhões, um avanço de 4,6% em relação ao ano anterior. >

Se esse montante for alcançado, a data vai superar a movimentação de anos anteriores, em que o desempenho do comércio permaneceu estável. Em 2024, o comércio alcançou R$ 67,36 milhões, seguido por 2023, com R$ 67,64 milhões, e os R$ 67,25 milhões em 2022.>

O levantamento ainda prevê que 39,8% das vendas se concentrem no segmento de vestuários e calçados, tendo um volume de vendas de R$ 28 milhões. “Em especial, a expectativa é que os casais que busquem se presentear e aproveitem os preços mais atrativos desse segmento para marcar a data com presentes”, ressalta o coordenador de pesquisa do Connect Fecomércio-ES, André Spalenza.>

O segundo segmento que mais deve vender nesse período (29,2%) é o de utilidades domésticas e eletroeletrônicos (R$ 20,6 milhões), seguido de farmácias e perfumarias (R$ 9,3 milhões), hipermercados (R$ 7,82 milhões) e livrarias e papelarias (R$ 4,6 milhões).>

"A queda na inflação das roupas femininas e a estabilidade nos preços do vestuário em geral criam um ambiente mais favorável para o consumo, especialmente entre os casais que buscam presentear sem comprometer o orçamento", explicou Spalenza.>

Inflação não será problema

Na visão da Fecomércio, o consumo pode ser facilitado pelo momento da economia capixaba. A inflação do Espírito Santo tem sido menor do que a brasileira em diversos itens, o que pode tornar os preços mais acessíveis. Uma curiosidade aparece no grupo de chocolates em barra e bombons, símbolo clássico da data: a alta, no Estado, foi de 1,73%, bem abaixo da média nacional, que chegou a 6,53%. Isso pode tornar o chocolate uma opção acessível para marcar o Dia dos Namorados sem comprometer tanto o orçamento. >

“Outros itens com aumento mais moderado foram os aparelhos eletroeletrônicos (1,52%) e calçados e acessórios (1,24%), ambos abaixo do patamar da inflação estadual”, pontua André Spalenza.>

Por outro lado, as joias e bijuterias (7,07%) e os perfumes (5,37%) tiveram alta acima da inflação (o indicador geral acumulado de janeiro a abril no Espírito Santo foi de 2,75%). Ou seja, o consumidor que optar por esses presentes terá um custo maior do que o observado nas compras de Natal. >

Que tal um date diferente?

Quanto aos gastos com serviços voltados à vivência de experiências românticas durante o período, o destaque fica com os pacotes turísticos, que recuaram 8,51%. “Essa queda significativa no Espírito Santo abre espaço para viagens completas com melhor custo-benefício, especialmente para casais que planejam experiências fora da Capital”, observa o coordenador do Connect Fecomércio-ES.>

Além disso, os preços de cinema, teatro e shows caíram 1,55%, o que pode indicar tanto a estratégia de atrair mais público com promoções quanto a normalização dos custos desses serviços. O transporte por aplicativo também registrou queda de 2,69%, facilitando o deslocamento urbano em noites de comemoração.>

Enquanto isso, há itens que tiveram alta, como a alimentação fora do domicílio, com aumento de 5,31%. Segundo análise da pesquisa, isso reflete não apenas a valorização de bares e restaurantes na economia local, mas também um movimento de retomada do setor, impulsionado pelo crescimento da renda e da ocupação. >

A hospedagem também subiu 6,32% no acumulado do ano, em linha com a retomada do turismo regional, o que sugere uma demanda aquecida por pousadas e hotéis em destinos de lazer no Estado.>

