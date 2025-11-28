Lojas do ES estendem Black Friday no fim de semana com descontos de até 80%

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 18:27
É oficial: a Black Friday começou. Na prática, as ofertas já acontecem desde o início de novembro, mas esta sexta-feira (28) é marcada como o dia oficial do evento. Com isso, o comércio do Espírito Santo se movimentou ainda mais, com direito a descontos de até 80% em diversos produtos, em shoppings e lojas de rua.
A estimativa do setor é de que 20 mil lojas capixabas participem da ação, principalmente nos segmentos de eletrodomésticos, eletrônicos, vestuário e itens para casa. A previsão é de que as ofertas se estendam ao longo do fim de semana.
Apesar da expectativa, quem foi às compras nesta sexta-feira (28) ainda encontrou preços que causaram dúvidas sobre a efetividade dos descontos. A fisioterapeuta Natália Assis, que circulou no comércio pela manhã, avalia que a maior parte das promoções parece semelhante às praticadas em outros períodos do ano.
“Até agora, nada compensou de verdade. Os preços estão como quando entram em promoção normalmente. Nada muito surpreendente”, afirmou.
Segundo a fisioterapeuta, a internet tem apresentado ofertas melhores, mas nem todas passam credibilidade. “Tem coisa que realmente está mais barata, mas também tem muito preço que subiu para parecer promoção depois”, observa.
Mesmo com as desconfianças, as lojas de rua apresentam descontos em cima dos preços promocionais já divulgados durante o mês. Confira algumas ofertas encontradas no polo comercial de Laranjeiras, na Serra, pela reportagem de A Gazeta.
A Black Friday também movimenta os shoppings da Grande Vitória. Confira abaixo as promoções:
