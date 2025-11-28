Comércio

Lojas do ES estendem Black Friday no fim de semana com descontos de até 80%

Shoppings e comércio de rua vão esticar a data promocional desta sexta-feira (28) para o sábado (29) e domingo (30), com diversos produtos em oferta

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 18:27

Movimentação de consumidores durante a Black Friday em lojas da Avenida Central, em Laranjeiras, na Serra Crédito: Vitor Jubini

É oficial: a Black Friday começou. Na prática, as ofertas já acontecem desde o início de novembro, mas esta sexta-feira (28) é marcada como o dia oficial do evento. Com isso, o comércio do Espírito Santo se movimentou ainda mais, com direito a descontos de até 80% em diversos produtos, em shoppings e lojas de rua.

A estimativa do setor é de que 20 mil lojas capixabas participem da ação, principalmente nos segmentos de eletrodomésticos, eletrônicos, vestuário e itens para casa. A previsão é de que as ofertas se estendam ao longo do fim de semana.

Apesar da expectativa, quem foi às compras nesta sexta-feira (28) ainda encontrou preços que causaram dúvidas sobre a efetividade dos descontos. A fisioterapeuta Natália Assis, que circulou no comércio pela manhã, avalia que a maior parte das promoções parece semelhante às praticadas em outros períodos do ano.

“Até agora, nada compensou de verdade. Os preços estão como quando entram em promoção normalmente. Nada muito surpreendente”, afirmou.

Segundo a fisioterapeuta, a internet tem apresentado ofertas melhores, mas nem todas passam credibilidade. “Tem coisa que realmente está mais barata, mas também tem muito preço que subiu para parecer promoção depois”, observa.

E tem promoção mesmo?

Mesmo com as desconfianças, as lojas de rua apresentam descontos em cima dos preços promocionais já divulgados durante o mês. Confira algumas ofertas encontradas no polo comercial de Laranjeiras, na Serra, pela reportagem de A Gazeta.

Óticas Carol: 50% de desconto em óculos solar de grau

50% de desconto em óculos solar de grau Air Fryer 4L: R$ 199,00



R$ 199,00 Máquina de lavar 14,5kg Electrolux LED15: De R$ 1.899,00 por R$ 1.799,00 (era )



De R$ 1.899,00 por R$ 1.799,00 (era ) Geladeira Consul 334L: De R$ 2.099,00 por R$ 1.999,00



R$ 2.099,00 por R$ 1.999,00 Samsung Galaxy A06 128GB: De R$ 499,00 por R$ 349,00 no pix



De R$ 499,00 R$ 349,00 no pix Mala Santino P: De R$ 299,99 por R$ 199,99

Shoppings

A Black Friday também movimenta os shoppings da Grande Vitória. Confira abaixo as promoções:

Shopping Vitória

Descontos de até 70%, desta sexta-feira (28) até domingo (30)

Artex : até 60% de desconto em itens selecionados

: até 60% de desconto em itens selecionados Artwalk: t ênis Adidas Originals Campus na cor vermelha de R$ 699,99 por R$ 349,99; tênis Adidas Handball Spezial de R$ 799,99 por R$ 479,98; tênis Nike Air Force Shadow bege e lilás feminino de R$ 999,99 por R$ 749,99.

ênis Adidas Originals Campus na cor vermelha de R$ 699,99 por R$ 349,99; tênis Adidas Handball Spezial de R$ 799,99 por R$ 479,98; tênis Nike Air Force Shadow bege e lilás feminino de R$ 999,99 por R$ 749,99. Pandora: 50% de desconto em toda a loja, mais 15% adicional pela compra de três ou mais produtos.

Shopping Praia da Costa (Vila Velha)

Descontos de mais de 60% em segmentos como moda feminina, masculina e infantil, calçados, brinquedos, acessórios, cosméticos, joias e itens para casa, de sexta-feira (28) a domingo (30)

Alphabeto: conjunto infantil masculino de R$ 129,95 por R$ 77,97 (40%)



conjunto infantil masculino de R$ 129,95 por R$ 77,97 (40%) Bibi Calçados: Tênis Stitch branco com glitter (20 ao 27) de R$ 319,90 por R$ 223,93 (30%)



Tênis Stitch branco com glitter (20 ao 27) de R$ 319,90 por R$ 223,93 (30%) Jacklayne Joias: Relógio Seculus dourado de R$ 349,99 por R$ 239,99 (30%)



Relógio Seculus dourado de R$ 349,99 por R$ 239,99 (30%) Dermage: Leg Transpasse preta de R$ 369,90 por R$ 229,90 (37,8%)



Leg Transpasse preta de R$ 369,90 por R$ 229,90 (37,8%) Track&Field: Mochila Casual 2. cor alecrim de R$ 349,90 por R$ 249,90 (28,6%)



Mochila Casual 2. cor alecrim de R$ 349,90 por R$ 249,90 (28,6%) Richards: Vestido Sora linho blend de R$ 1.490,00 por R$ 798,00 (46,4%)



Vestido Sora linho blend de R$ 1.490,00 por R$ 798,00 (46,4%) Adcos: Melan Off Clareador 30 g de R$ 399,00 por R$ 154,00 (61%)



Melan Off Clareador 30 g de R$ 399,00 por R$ 154,00 (61%) Hope: Sutiã meia-taça sem bojo – Taça Rosa Luar de R$ 259,90 por R$ 103,90 (60%)



Sutiã meia-taça sem bojo – Taça Rosa Luar de R$ 259,90 por R$ 103,90 (60%) Pitico Kids: Minha Primeira Bateria de R$ 399,99 por R$ 199,99 (50%)



Minha Primeira Bateria de R$ 399,99 por R$ 199,99 (50%) Provanza: Kit Chá Quente de R$ 239,90 por R$ 143,94 (40%)



Kit Chá Quente de R$ 239,90 por R$ 143,94 (40%) Jorge Bischoff: Bolsa de ombro em couro preta de R$ 1.499,00 por R$ 749,50 (50%)



Bolsa de ombro em couro preta de R$ 1.499,00 por R$ 749,50 (50%) Puket: Mochila grande com rodinhas – Vaca Romântica de R$ 749,90 por R$ 524,93 (30%)



Mochila grande com rodinhas – Vaca Romântica de R$ 749,90 por R$ 524,93 (30%) Multicoisas: Banqueta dobrável Paramount 22 cm de R$ 89,90 por R$ 39,90 (55,6%)



Banqueta dobrável Paramount 22 cm de R$ 89,90 por R$ 39,90 (55,6%) Beauty Lingerie: Camisola 100% poliamida de R$ 130,00 por R$ 70,00 (46,2%)



Shopping Mestre Álvaro (Serra)

Produtos com até 80% de desconto em segmentos como moda, beleza, eletroportáteis e produtos infantis. Funcionará em horário ampliado na sexta-feira (28), quando ficará aberto até as 23h.



Espaçolaser: 10 sessões de depilação a laser em axilas totalmente gratuitas; até 82% de desconto em qualquer área do corpo



10 sessões de depilação a laser em axilas totalmente gratuitas; até 82% de desconto em qualquer área do corpo Polo Club : até 80% off em quase toda a linha de produtos



: até 80% off em quase toda a linha de produtos Puket: desconto em produtos selecionados (linha escolar, pijamas, meias, acessórios, praia)



desconto em produtos selecionados (linha escolar, pijamas, meias, acessórios, praia) Peticolé: 50% de desconto via Pix em toda a coleção de inverno; 25% de desconto via Pix na coleção de verão

Shopping Moxuara (Cariacica)

Ofertas especiais em moda, calçados e acessórios, com peças selecionadas de coleções atuais e anteriores com até 70% de desconto.



Indus: 2 bermudas a partir de R$ 150,00; 2 calças jeans a partir de R$ 199,80; 3 camisas ou regatas a partir de R$ 149,90



2 bermudas a partir de R$ 150,00; 2 calças jeans a partir de R$ 199,80; 3 camisas ou regatas a partir de R$ 149,90 Maves: Tênis com 30% off; camisas e regatas a partir de R$ 59,90; coleções passadas com até 50% off



Tênis com 30% off; camisas e regatas a partir de R$ 59,90; coleções passadas com até 50% off Qóculos: armações e solares com 30% a 70% off



armações e solares com 30% a 70% off Melissa e Mini Melissa: 40% off em produtos selecionados



40% off em produtos selecionados Nanda's: Pijamas adulto e infantil: R$ 39,99; cuecas: R$ 10,00; calcinhas: R$ 7,99



Shopping Montserrat (Serra)

Rarefau: até 70% off em itens selecionados



até 70% off em itens selecionados Take Kids: R$ 500 off em qualquer pacote de festa



R$ 500 off em qualquer pacote de festa Hashi: 30% off em toda a loja



30% off em toda a loja Liss: 40% off em conjuntos



40% off em conjuntos Sonho de Criança: produtos com preço máximo de R$ 49,99



Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta