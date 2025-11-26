Publieditorial

Está chegando a hora da temporada de ofertas mais aguardada do varejo: a Black Friday. No Shopping Vitória, as promoções vão tomar conta das lojas de 28 a 30 de novembro com descontos de até 70% nos segmentos de moda, tecnologia, beleza, decoração, brinquedos e gastronomia.

De acordo com levantamento realizado em outubro pelo Google, na Black Friday deste ano 40% dos entrevistados pretendem gastar mais do que em 2024, e 38% planejam comprar um volume maior de itens, alcançando em média seis categorias de produtos. Entre os itens mais citados estão celulares, perfumes, roupas, acessórios e calçados, além de eletroportáteis como airfryer e micro-ondas.

Com mais de 400 lojas, o Shopping Vitória oferece praticidade e diversidade durante as compras. A recém-inaugurada Ala Parque, nova expansão do Shopping Vitória, é uma das novidades que amplia o mix de operações e traz marcas inéditas no Estado, como Samsonite, Maria Filó, Nati Vozza, Loftstyle, Lez a Lez, entre outras.

“É uma excelente oportunidade para antecipar as compras de fim de ano e ainda concorrer ao sorteio de dois carros híbridos na campanha de Natal, mediante compras acima de R$ 600. Reunimos marcas nacionais e internacionais, com opções para todos os estilos e faixas de preço”, destaca Letícia Dalvi, gerente de marketing do Shopping Vitória.

Artex: até 60% de desconto em itens selecionados. Crédito: Shopping Vitória/Divulgação

Concorra a um carro zero km

Além de aproveitar as ofertas da Black Friday, o público pode participar da promoção de Natal do Shopping Vitória, que neste ano sorteará dois carros zero km, sendo dois ganhadores diferentes.

A cada R$600 em compras entre 11 de novembro e 04 de janeiro, o cliente recebe um número da sorte para concorrer a um Haval H6 HEV One, versão exclusiva do SUV híbrido da GWM.

Para participar, basta baixar o aplicativo do Shopping Vitória, realizar o cadastro e enviar as notas fiscais das compras. O sorteio será realizado no dia 7 de janeiro de 2026, pela Loteria Federal. É possível também tirar dúvidas no ponto de atendimento da promoção, localizado na Ala Parque, 1º Piso, em frente à Samsonite, onde os carros estão em exposição. O regulamento completo pode ser consultado no local ou no site www.natalshoppingvitoria.com.br.

Confira algumas ofertas da Black Friday no Shopping Vitória:

*Promoções válidas durante a Black Friday. Consulte as regras e produtos nas respectivas lojas.

Artex: até 60% de desconto em itens selecionados. Entre as ofertas, tem toalha de rosto 100% algodão Iris de R$ 29,90 por R$ 17,90; fronha 100% algodão Anoitecer de R$ 39,90 por R$ 25 e jogo de lençol casal 180 fios 100% algodão de R$ 399,90 por R$ 279,90.

até 60% de desconto em itens selecionados. Entre as ofertas, tem toalha de rosto 100% algodão Iris de R$ 29,90 por R$ 17,90; fronha 100% algodão Anoitecer de R$ 39,90 por R$ 25 e jogo de lençol casal 180 fios 100% algodão de R$ 399,90 por R$ 279,90. Artwalk: tênis Adidas Originals Campus na cor vermelha de R$ 699,99 por R$ 349,99, tênis Adidas Handball Spezial de R$ 799,99 por R$ 479,98, tênis Nike Air Force Shadow bege e lilás feminino de R$ 999,99 por R$ 749,99.

tênis Adidas Originals Campus na cor vermelha de R$ 699,99 por R$ 349,99, tênis Adidas Handball Spezial de R$ 799,99 por R$ 479,98, tênis Nike Air Force Shadow bege e lilás feminino de R$ 999,99 por R$ 749,99. Bagaggio: até 70% de desconto em produtos selecionados. Entre as ofertas, mala de bordo da marca Travelcross de R$ 249,90 por R$ 179,90, com chance de parcelar em até três vezes sem juros, e mala de bordo da Bagaggio de R$ 499,90 por R$ 379,90, podendo parcelar em até seis vezes sem juros.

até 70% de desconto em produtos selecionados. Entre as ofertas, mala de bordo da marca Travelcross de R$ 249,90 por R$ 179,90, com chance de parcelar em até três vezes sem juros, e mala de bordo da Bagaggio de R$ 499,90 por R$ 379,90, podendo parcelar em até seis vezes sem juros. Centauro: entre as ofertas, camisas multimarcas a partir de R$ 39,99; camisa Adams de R$ 69,99 por R$ 59,99 e bermuda de R$ 59,99 por R$ 39,99; mochila Puma Pop Small BackPack de R$ 229,99 por R$ 159,00;

entre as ofertas, camisas multimarcas a partir de R$ 39,99; camisa Adams de R$ 69,99 por R$ 59,99 e bermuda de R$ 59,99 por R$ 39,99; mochila Puma Pop Small BackPack de R$ 229,99 por R$ 159,00; Fábula: toda a coleção de verão com 30% de desconto, válido por tempo limitado. Ação não cumulativa com outros descontos, trocas, Zum-Zum e coleção de Alto Verão 26

toda a coleção de verão com 30% de desconto, válido por tempo limitado. Ação não cumulativa com outros descontos, trocas, Zum-Zum e coleção de Alto Verão 26 Live!: até 50% de desconto em itens selecionados. Entre as ofertas, regata Live Comfort por R$ 189,90, Top Allure Mat por R$ 259,90 e Legging Allure Mat por R$ 279,90.

até 50% de desconto em itens selecionados. Entre as ofertas, regata Live Comfort por R$ 189,90, Top Allure Mat por R$ 259,90 e Legging Allure Mat por R$ 279,90. Maria Filó: itens da coleção Verão 26 com até 30% de desconto

itens da coleção Verão 26 com até 30% de desconto Monte Carlo: descontos de até 50% em itens selecionados, incluindo joias de prata ou ouro com pedras naturais, relógios, carteiras e canetas. Entre as ofertas, tem anel de prata saindo de R$ 380 por R$ 190. As alianças de ouro 18k e diamantes estão com até 20% de desconto.

descontos de até 50% em itens selecionados, incluindo joias de prata ou ouro com pedras naturais, relógios, carteiras e canetas. Entre as ofertas, tem anel de prata saindo de R$ 380 por R$ 190. As alianças de ouro 18k e diamantes estão com até 20% de desconto. Natura: produtos com até 50% de desconto. Entre as ofertas, kit de oito sabonetes da linha Ekos Cacau e Castanha de R$49,90 por R$ 32,44, caixa de sabonete em barra Ekos Cacau de R$ 74,90 por R$ 44,94. E monte seu presente na perfumaria com desconto progressivo: 20% na compra de 2 itens da linha, 30% em 3 itens da linha e 40% em 4 itens.

produtos com até 50% de desconto. Entre as ofertas, kit de oito sabonetes da linha Ekos Cacau e Castanha de R$49,90 por R$ 32,44, caixa de sabonete em barra Ekos Cacau de R$ 74,90 por R$ 44,94. E monte seu presente na perfumaria com desconto progressivo: 20% na compra de 2 itens da linha, 30% em 3 itens da linha e 40% em 4 itens. Óticas Paris: até 30% de desconto em peças selecionadas da marca Ray-Ban

até 30% de desconto em peças selecionadas da marca Ray-Ban Panda Pool: desconto progressivo para itens selecionados, com 30% em 2 peças, 40% em 3 peças e 50% em 4 peças.

desconto progressivo para itens selecionados, com 30% em 2 peças, 40% em 3 peças e 50% em 4 peças. Pandora: 50% de desconto em toda a loja, mais 15% adicional pela compra de três ou mais produtos

50% de desconto em toda a loja, mais 15% adicional pela compra de três ou mais produtos Sonho dos Pés: itens a partir de R$ 59,90. Modelos de calçados em ofertas de R$99,90 por R$79,90, de R$ 139,90 por R$ 99,90 e de R$ 169,90 por R$ 129,90. Entre acessórios, porta-moedas de R$29,90.

Data: 28 a 30/11

Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados, das 14h às 21h.

Descontos: de até 70%

