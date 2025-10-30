Publieditorial

Shopping Vitória inaugura Ala Parque com marcas exclusivas e inéditas no ES

Com 16 novas lojas, a Ala Parque reúne marcas inéditas e design moderno, criando um destino de moda, convivência e novidades no Espírito Santo

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 20:00

Nova Ala Parque do Shopping Vitória, inaugurada nesta quinta (30), teve investimento de R$ 20 milhões Crédito: Divulgação

O Shopping Vitória inicia um novo capítulo com a inauguração da Ala Parque, um espaço moderno e integrado ao Parque Cultural Reserva Vitória. Com um investimento de R$ 20 milhões, a nova ala, aberta nesta quinta-feira (30), traz ao Espírito Santo marcas inéditas e experiências que reforçam o protagonismo do shopping no cenário regional.

A Ala Parque ocupa uma área de 4.050 m² e abriga 16 lojas, sendo 14 novas marcas e duas que foram reposicionadas (Camicado e Visão Express), além de nove lojas exclusivas, reunindo um mix qualificado de grifes e empresas desejadas pelos capixabas.

Para o presidente do Grupo Buaiz, Americo Buaiz Filho, o espaço integra o shopping como um todo. “A Ala Parque é a quarta expansão do empreendimento e cumpre o papel de integrar a Ala Avenida com a Ala Mar, tornando o Shopping Vitória, indiscutivelmente, um shopping completo. Seria mais fácil substituir a área anterior, ocupada por uma grande loja, por outra do mesmo tamanho. Mas optamos por investir mais e trazer novas marcas, muitas delas exclusivas, porque a nossa prioridade é atender tudo que o cliente do Shopping Vitória procura”, destaca.

Raphael Brotto, Mariana Buaiz, Americo Buaiz Filho, Paula Pazolini e Lorenzo Pazolini na inauguração da Ala Parque do Shopping Vitória Crédito: Divulgação

De acordo com o diretor-geral do Shopping Vitória, Raphael Brotto, a iniciativa reforça o movimento de expansão e inovação do empreendimento. “A Ala Parque traduz um conceito de modernização que chamamos de satelitização, o aproveitamento inteligente de áreas para promover experiências integradas, priorizando o conforto e a fluidez dos espaços. Seguimos investindo em marcas que combinam exclusividade e conveniência, acompanhando o ritmo de transformação do varejo e do comportamento do consumidor”, afirma.

Marcas inéditas e experiências exclusivas

Um dos grandes destaques da Ala Parque é a Sephora, rede francesa referência mundial em produtos de beleza, que contará pela primeira vez no Estado com uma loja de 300 m². A Lindt, famosa marca suíça de chocolates, trará sua primeira cafeteria ao Espírito Santo, ocupando uma área de 80 m². A previsão de inauguração de ambas é para o início de 2026, assim como da gelateria capixaba Barutti.

“São marcas de expressão que escolheram o Shopping Vitória como porta de entrada no mercado capixaba. Ao reunir nomes de prestígio, a Ala Parque consolida o shopping como referência em experiência e inovação, que dialoga com diferentes perfis de consumo”, afirma Raquel Nunes, gerente comercial da empresa.

As lojas Camicado, Lez a Lez, Sacada e Visão Express já estão funcionando. Entre as novas, estão Maria Filó, NV (Nati Vozza), LoftyStyle, Live, MyPlace e Samsonite. Até o fim deste ano, estão previstas as inaugurações da Diniz Prime, VR/Ellus e do Café Cultura, que ficará no vão central da Ala Parque. O espaço foi projetado com piso rebaixado e ambientação acolhedora, ideal para encontros e experiências gastronômicas na cafeteria.

Para a gerente de marketing do Shopping Vitória, Letícia Dalvi, a Ala Parque chega para agregar novas experiências aos clientes. “A nova ala amplia o nosso conceito como referência em moda e tendências, oferecendo espaços de convivência e marcas exclusivas em um ambiente integrado ao Parque Cultural Reserva Vitória, que reúne nove obras de arte de artistas locais e nacionais. O resultado é um passeio mais completo, que une cultura, lazer e novas experiências de consumo”, destaca.

Geração de empregos e novas oportunidades

Durante a fase de construção, a Ala Parque mobilizou cerca de 200 postos de trabalho diretos e indiretos, além de 70 oportunidades adicionais relacionadas a projetos. Com a inauguração das novas lojas, estão previstas mais de 120 vagas de trabalho. As oportunidades de emprego estão disponíveis no Mural de Vagas, no site do Shopping Vitória, e os currículos podem ser enviados diretamente para os lojistas.

Sustentabilidade

Na obra da nova Ala Parque, 51 toneladas de sucatas foram descartadas de forma correta e cuidadosamente encaminhadas para reaproveitamento e reciclagem, o que reduz os impactos ambientais e contribui para a economia de recursos.

A nova galeria de lojas foi entregue com um moderno sistema de climatização, que também deve diminuir o consumo de energia em até 50%. Isso proporciona mais conforto para os visitantes e consolidando o compromisso do Shopping Vitória com eficiência energética para uma gestão cada vez mais sustentável.

Todas as ações do Shopping Vitória nas áreas social, ambiental e de governança estão detalhadas no site: www.shoppingvitoria.com.br/esg.

