Home
>
Conteúdo de Marca
>
Shopping Vitória inaugura Ala Parque com marcas exclusivas e inéditas no ES

Shopping Vitória inaugura Ala Parque com marcas exclusivas e inéditas no ES

Com 16 novas lojas, a Ala Parque reúne marcas inéditas e design moderno, criando um destino de moda, convivência e novidades no Espírito Santo

Imagem de perfil de Estúdio Gazeta
Produzido Por

Estúdio Gazeta

Esse conteúdo é pago por um anunciante e produzido pelo Estúdio Gazeta.
Saiba mais em negocios.redegazeta.com.br/estudiogazeta
Imagem de perfil de Shopping Vitória
Apresentado Por

Shopping Vitória

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 20:00

Novas lojas da Ala Parque, no Shopping Vitória
Nova Ala Parque do Shopping Vitória, inaugurada nesta quinta (30), teve investimento de R$ 20 milhões Crédito: Divulgação

O Shopping Vitória inicia um novo capítulo com a inauguração da Ala Parque, um espaço moderno e integrado ao Parque Cultural Reserva Vitória. Com um investimento de R$ 20 milhões, a nova ala, aberta nesta quinta-feira (30), traz ao Espírito Santo marcas inéditas e experiências que reforçam o protagonismo do shopping no cenário regional.

Recomendado para você

Com 16 novas lojas, a Ala Parque reúne marcas inéditas e design moderno, criando um destino de moda, convivência e novidades no Espírito Santo

Shopping Vitória inaugura Ala Parque com marcas exclusivas e inéditas no ES

O segmento tem liderado o número dos lançamentos no Estado e ganha força com empreendimentos da Grand Construtora que contam com design autoral, lazer sofisticado e diferentes serviços

Imóveis em Pauta: entenda como ES tem se destacado no cenário nacional de imóveis de luxo

A cooperativa de crédito, que já conta com mais de 140 mil associados no ES, foi premiada na categoria Empresas Gigantes no prêmio  Great Place To Work® (GPTW) 2025

Sicredi conquista pelo segundo ano seguido o título de Melhor Empresa para Trabalhar no Brasil

A Ala Parque ocupa uma área de 4.050 m² e abriga 16 lojas, sendo 14 novas marcas e duas que foram reposicionadas (Camicado e Visão Express), além de nove lojas exclusivas, reunindo um mix qualificado de grifes e empresas desejadas pelos capixabas.

Para o presidente do Grupo Buaiz, Americo Buaiz Filho, o espaço integra o shopping como um todo. “A Ala Parque é a quarta expansão do empreendimento e cumpre o papel de integrar a Ala Avenida com a Ala Mar, tornando o Shopping Vitória, indiscutivelmente, um shopping completo. Seria mais fácil substituir a área anterior, ocupada por uma grande loja, por outra do mesmo tamanho. Mas optamos por investir mais e trazer novas marcas, muitas delas exclusivas, porque a nossa prioridade é atender tudo que o cliente do Shopping Vitória procura”, destaca.

Inauguração da Ala Parque do Shopping Vitória
Raphael Brotto, Mariana Buaiz, Americo Buaiz Filho,  Paula Pazolini e Lorenzo Pazolini na inauguração da Ala Parque do Shopping Vitória Crédito: Divulgação

De acordo com o diretor-geral do Shopping Vitória, Raphael Brotto, a iniciativa reforça o movimento de expansão e inovação do empreendimento. “A Ala Parque traduz um conceito de modernização que chamamos de satelitização, o aproveitamento inteligente de áreas para promover experiências integradas, priorizando o conforto e a fluidez dos espaços. Seguimos investindo em marcas que combinam exclusividade e conveniência, acompanhando o ritmo de transformação do varejo e do comportamento do consumidor”, afirma.

Inauguração da Ala Parque do Shopping Vitória

Inauguração da Ala Parque do Shopping Vitória por Divulgação
Inauguração da Ala Parque do Shopping Vitória por Divulgação
Inauguração da Ala Parque do Shopping Vitória por Divulgação
Novas lojas da Ala Parque, no Shopping Vitória por Divulgação
Inauguração da Ala Parque do Shopping Vitória por Divulgação
Novas lojas da Ala Parque, no Shopping Vitória por Divulgação
1 de 6
Inauguração da Ala Parque do Shopping Vitória por Divulgação

Marcas inéditas e experiências exclusivas

Um dos grandes destaques da Ala Parque é a Sephora, rede francesa referência mundial em produtos de beleza, que contará pela primeira vez no Estado com uma loja de 300 m². A Lindt, famosa marca suíça de chocolates, trará sua primeira cafeteria ao Espírito Santo, ocupando uma área de 80 m². A previsão de inauguração de ambas é para o início de 2026, assim como da gelateria capixaba Barutti.

“São marcas de expressão que escolheram o Shopping Vitória como porta de entrada no mercado capixaba. Ao reunir nomes de prestígio, a Ala Parque consolida o shopping como referência em experiência e inovação, que dialoga com diferentes perfis de consumo”, afirma Raquel Nunes, gerente comercial da empresa.

As lojas Camicado, Lez a Lez, Sacada e Visão Express já estão funcionando. Entre as novas, estão Maria Filó, NV (Nati Vozza), LoftyStyle, Live, MyPlace e Samsonite. Até o fim deste ano, estão previstas as inaugurações da Diniz Prime, VR/Ellus e do Café Cultura, que ficará no vão central da Ala Parque. O espaço foi projetado com piso rebaixado e ambientação acolhedora, ideal para encontros e experiências gastronômicas na cafeteria.

Lojas da nova Ala Parque do Shopping Vitória

Novas lojas da Ala Parque no Shopping Vitória por Divulgação
Novas lojas da Ala Parque, no Shopping Vitória por Divulgação
Novas lojas da Ala Parque no Shopping Vitória por Divulgação
Novas lojas da Ala Parque no Shopping Vitória por Divulgação
Novas lojas da Ala Parque no Shopping Vitória por Divulgação
Novas lojas da Ala Parque no Shopping Vitória por Divulgação
Novas lojas da Ala Parque, no Shopping Vitória por Divulgação
Novas lojas da Ala Parque no Shopping Vitória por Divulgação
1 de 8
Novas lojas da Ala Parque no Shopping Vitória por Divulgação

Para a gerente de marketing do Shopping Vitória, Letícia Dalvi, a Ala Parque chega para agregar novas experiências aos clientes. “A nova ala amplia o nosso conceito como referência em moda e tendências, oferecendo espaços de convivência e marcas exclusivas em um ambiente integrado ao Parque Cultural Reserva Vitória, que reúne nove obras de arte de artistas locais e nacionais. O resultado é um passeio mais completo, que une cultura, lazer e novas experiências de consumo”, destaca.

Geração de empregos e novas oportunidades

Durante a fase de construção, a Ala Parque mobilizou cerca de 200 postos de trabalho diretos e indiretos, além de 70 oportunidades adicionais relacionadas a projetos. Com a inauguração das novas lojas, estão previstas mais de 120 vagas de trabalho. As oportunidades de emprego estão disponíveis no Mural de Vagas, no site do Shopping Vitória, e os currículos podem ser enviados diretamente para os lojistas.

Sustentabilidade

Na obra da nova Ala Parque, 51 toneladas de sucatas foram descartadas de forma correta e cuidadosamente encaminhadas para reaproveitamento e reciclagem, o que reduz os impactos ambientais e contribui para a economia de recursos. 

A nova galeria de lojas foi entregue com um moderno sistema de climatização, que também deve diminuir o consumo de energia em até 50%. Isso proporciona mais conforto para os visitantes e consolidando o compromisso do Shopping Vitória com eficiência energética para uma gestão cada vez mais sustentável.

Todas as ações do Shopping Vitória nas áreas social, ambiental e de governança estão detalhadas no site: www.shoppingvitoria.com.br/esg.

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Comércio

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais