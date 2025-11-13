Publieditorial

Shopping Vitória vai sortear dois carros híbridos zero km

Neste Natal, a cada R$ 600 em compras, os clientes ganham um número da sorte para concorrer a um Haval H6 HEV One, versão exclusiva do SUV híbrido da GWM

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 17:47

A época mais brilhante e encantada do ano chegou, mas agora com motivos em dobro para celebrar. Afinal, no Natal deste ano, o Shopping Vitória vai promover o sorteio de dois carros zero km, sendo dois ganhadores diferentes. Até o dia 4 de janeiro, a cada R$600 em compras nas lojas do shopping, o cliente vai ganhar um número da sorte para concorrer a um Haval H6 HEV One, versão exclusiva do SUV híbrido da GWM.

Com lojas inéditas na recém-inaugurada Ala Parque, o shopping se destaca como o destino certo para as compras de fim de ano por reunir em um só lugar as principais marcas nacionais e internacionais, como Samsonite, Nati Vozza, Maria Filó, Loftstyle, Live, Visão Express e outras, oferecendo opções de presente para todos os estilos.

Mas não para por aí. Neste ano, o Shopping Vitória também conta com uma decoração especial para toda a família. O Parque do Noel reúne o Trenó do Noel com bilheteria solidária, barraquinhas natalinas, urso gigante e a tradicional árvore de Natal de 13,5m de altura. Já no Papai Noel do Correios, é possível adotar uma cartinha para apadrinhar uma criança e fazer o Natal de alguém mais feliz. No Espaço do Bem, é possível adquirir produtos artesanais, ajudando diversas instituições sociais.

Segundo Letícia Dalvi, gerente de Marketing do Shopping Vitória, tudo é planejado para tornar o período natalino ainda mais encantador. “Queremos que cada visita ao Shopping Vitória seja repleta de encantamento. Pensamos em cada detalhe, da decoração às experiências, para transformar o Natal ainda mais marcante para os clientes. Acabamos de inaugurar a Ala Parque e o Shopping está cheio de novidades”, destaca.

Ao todo, o Shopping Vitória oferece 480 operações entre lojas de moda, tecnologia, beleza, decoração, brinquedos e restaurantes, cafeterias e gastronomia gourmet, garantindo praticidade e conforto para a escolha de presentes neste Natal.

“É a época do ano de maior otimismo, celebração e confraternização, com fluxo intenso de visitantes, e o shopping está pronto para receber o movimento”, afirma Letícia Dalvi.

Como participar

Para participar da promoção de Natal do Shopping Vitória é fácil. Basta baixar o aplicativo do shopping, realizar o cadastro pessoal e enviar as notas fiscais das compras.

Após a validação, o sistema gera automaticamente os números da sorte, de forma aleatória e não sequencial. O sorteio será realizado no dia 07 de janeiro de 2026, pela Loteria Federal, e quanto mais cupons cadastrados, mais chances de começar o ano de carro novo.

É possível também tirar dúvidas no ponto de atendimento da promoção, localizado na Ala Parque, no 1º piso, em frente à Samsonite, onde os carros estão em exposição. O regulamento completo pode ser consultado no local ou no site www.natalshoppingvitoria.com.br.

Promoção de Natal do Shopping Vitória 2025

Data: de 11/11/2025 até 04/01/2026

de 11/11/2025 até 04/01/2026 Sorteio : 07/01/2026

: 07/01/2026 Promoção : Sorteio de dois carros Haval H6 HEV One zero km. A cada R$ 600,00 em compras, o cliente ganha um número da sorte para concorrer a um automóvel. Serão dois ganhadores, sendo um por CPF.

: Sorteio de dois carros Haval H6 HEV One zero km. A cada R$ 600,00 em compras, o cliente ganha um número da sorte para concorrer a um automóvel. Serão dois ganhadores, sendo um por CPF. Ponto de Atendimento: Ala Parque, no 1º piso, em frente à Samsonite.

Ala Parque, no 1º piso, em frente à Samsonite. Regulamento: no site www.natalshoppingvitoria.com.br ou aplicativo Shopping Vitória.

