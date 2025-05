Tire suas dúvidas

Imposto de Renda 2025: saiba como declarar carro financiado

Entenda como informar, na declaração do Imposto de Renda, quando adquiriu um veículo que ainda não foi quitado

Publicado em 28 de maio de 2025 às 08:23

Imposto de Renda 2025: confira regras Crédito: Agência Brasil

O período para fazer a declaração do Imposto de Renda em 2025 termina na próxima sexta-feira (30). E, até agora, quase 640 mil capixabas enviaram as informações para a Receita Federal, das 874 mil esperadas.>

Como o Imposto de Renda é um retrato do que aconteceu no ano anterior, se você comprou ou trocou de carro e financiou o novo veículo, isso deve constar na declaração do IR. >

Para incluir veículos ou um carro financiado no Imposto de Renda 2025, o contribuinte deve fazer o registro no campo "Bens e Direitos" do programa da Receita Federal, com o código "21 - Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.". >

O contador Marcos Antonio de Oliveira, que também compõe a diretoria do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis no Espírito Santo (Sescon-ES), explica que é preciso informar o valor total do veículo adquirido. Segundo ele, é necessáro especificar, no campo de descrição do bem, o valor que foi dado como entrada, se for o caso, e o valor previsto para o financiamento.>

>

Leia mais Imposto de Renda 2025: saiba como declarar imóvel financiado

Ele detalha que, no caso da compra direta financiada, o valor total do bem deve ser informado, seja a partir da nota fiscal de venda, no caso de carro novo, ou recibo de compra e venda, em caso de compra direta. Já o valor financiado vai entrar no campo "Dívidas e Ônus Reais".>

"Se a pessoa comprou um carro de R$ 100 mil, mas pagou R$ 50 mil à vista e o restante foi financiado em X parcelas, eu tenho um bem que vale R$ 100 mil e uma dívida com a financeira. É importante, no campo da descrição, relatar o pagamento da parcela à vista com o valor e o saldo devedor financiado em X vezes. E ainda vai ter um registro de dívida com a instituição financeira bancária pelo período do contrato", detalha. >

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta