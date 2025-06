Split de pagamentos

Fintech do ES lança ferramenta para evitar que empreendedor pague imposto duplicado

Empresa especializada em pagamentos digitais cria funcionalidade que facilita a divisão de valor de vendas no pagamento de serviços baseados em comissionamento

Empreendedores que trabalham com serviços baseados em comissionamento já podem contar com uma ferramenta que permite que o valor de uma venda seja automaticamente dividido entre a empresa e os colaboradores, evitando o pagamento de imposto duplicado e gerando também uma economia fiscal.>

A funcionalidade foi lançada pela fintech capixaba Paytime, especializada em pagamentos digitais, nesta terça-feira (10). O novo sistema de "split de pagamentos" tem o objetivo de aliviar o peso dos impostos para negócios que trabalham com repasses comissionados, como são os casos de salões de beleza, barbearias, clínicas e outros serviços onde há divisão dos valores pagos pelos clientes.>

“Vamos pensar em uma barbearia que fatura R$ 20 mil por mês e repassa 30% desse valor aos barbeiros. No modelo tradicional, ela paga tributos sobre o valor total e, depois, novamente sobre o valor repassado. Com o split, isso não acontece. A economia pode chegar a R$ 15 mil ao ano, o que representa 7,5% do faturamento”, explica Leonardo Gomes, CEO da Paytime.>