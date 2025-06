De flores a estadia em pousada

Dia dos Namorados: preços de presentes variam até 249%, aponta Procon-ES

Pesquisa realizada pelo instituto fez um levantamento de preços de produtos variados, em 43 lojas físicas e on-line

O Dia dos Namorados , comemorado na próxima quinta-feira, 12 de junho, costuma movimentar o comércio com a busca por presentes. Mas quem vai às compras precisa ficar atento, pois muitos dos presentes mais buscados nesta data podem ter variações significativas de preços.>

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) em 43 lojas físicas e on-line apontou uma variação de preços que pode chegar a 249%. O levantamento feito pelo órgão levou em conta 93 itens que costumam ser os mais escolhidos na data, incluindo produtos e serviços.>

A maior diferença de preço foi registrada na assistente virtual Echo Dot (4ª Geração) Alexa, com uma variação de 249,22%. O mesmo produto foi encontrado com preços entre R$ 509,90 e R$ 1.780,65.>

Outros destaques incluem os buquês de rosas, com diferença de até 139,33% no mesmo tipo de arranjo, dependendo da floricultura. Relógios inteligentes também apresentaram grandes variações: o Smartwatch Xiaomi Redmi Watch 5 Active, por exemplo, teve diferença de 105,58%, sendo vendido por valores entre R$ 233 e R$ 479. >

Entre os smartphones, a maior variação foi no modelo Xiaomi Redmi 14C 128GB Black, encontrado por preços que vão de R$ 745 a R$ 1.400, o que representa uma diferença de 87,92%.>

Sobre as pousadas, por exemplo, a pesquisa traz duas opções em Vitória, duas em Pedra Azul, uma em Domingos Martins e outra em Santa Leopoldina. No geral, a diária varia de R$ 360, em Santa Leopoldina, a R$ 861 em Pedra Azul.>

Para a diretora-geral do Procon-ES, Letícia Coelho Nogueira, a pesquisa de preços é uma ferramenta essencial para o consumidor fazer boas escolhas. >

A diretora também faz um alerta sobre as compras on-line. “É fundamental verificar os prazos de entrega, a reputação do fornecedor e as políticas de troca antes de finalizar a compra, para evitar transtornos e garantir uma boa experiência de consumo”, orientou Letícia Coelho.>