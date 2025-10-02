Home
Tá No Lucro
Calculadora do IR: veja quanto vai pagar de imposto após novas regras

Editoria Tá no Lucro, de A Gazeta, preparou uma Calculadora do IR que simula quanto você vai deixar de pagar ou quanto será tributado com a nova regra

Leticia Orlandi

Repórter / [email protected]

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 14:45

Uma nova forma de calcular o Imposto de Renda deve começar a valer em 2026. A grande novidade é a faixa de isenção do Imposto de Renda, que deve subir para rendimentos de até R$ 5 mil. Quem ganha entre R$ 5.000,01 e R$ 7.350 terá desconto parcial no tributo. Mas, quanto essa mudança representa em dinheiro vivo para você?

A Gazeta preparou uma Calculadora do IR que simula quanto vai deixar de pagar ou quanto será tributado com a nova regra. Use a ferramenta acima para calcular se a nova norma será ou não vantajosa para você.

A proposta foi aprovada na Câmara dos Deputados na última quarta-feira (1°). O projeto agora segue para o Senado, antes de ir para sanção presidencial.

Para trabalhadores que ganham até R$ 5 mil, a economia pode fazer com que seja recebido um "14° salário", "ganhando" quase um salário a mais no ano.

Segundo informações da Câmara Federal, quem recebe até R$ 5 mil vai ter uma economia anual de R$ 4.356,89. Esse valor inclui a isenção de pagamento do IRPF também sobre o 13º salário. Hoje, é isento do Imposto de Renda quem ganha até dois salários mínimos (R$ 3.036) por mês, no valor atual.

