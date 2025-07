Empreendedorismo

Artista plástica transforma rede de pesca e crochê em cadeira de praia de R$ 1,2 mil

São mais de 120 opções de modelos e tramas; são produzidas mais de 70 unidades por mês, que podem ser usadas na praia e como objeto de decoração

Publicado em 12 de julho de 2025 às 19:39

A arte de transformar cadeira de praia em uma peça de decoração se tornou um negócio para Kênia Marques Lyra por acaso. Tudo começou quando ela reformou algumas cadeiras que tinha em casa e postou nas redes sociais, sem a intenção de migrar para o empreendedorismo.>

No primeiro mês, foram 15 pedidos. Cinco anos depois, já são 70 unidades comercializadas por mês. A empresa começou apenas com a dedicação de Kênia, mas, com o aumento da produção, ela passou a contar com o auxílio do pai, Alcy Gerson, do tio Antônio e da prima Luana.>

As peças custam de R$ 419 a R$ 1.200, conforme o modelo, a padronagem e a trama escolhidos. São mais de 120 modelos, todos de autoria de Kênia. A marca também aceita pedidos personalizados. >

Artista plástica Kênia Marques Lyra transforma rede de pesca e crochê em cadeira de praia de R$ 1,2 mil Crédito: TV Gazeta

Formada em Artes Plásticas, Kênia, na época da criação da empresa, coordenava o Museu de Arte da Casa Porto, no Centro de Vitória. >

>

O material utilizado são os fios náuticos, que contam com uma tecnologia resistente a temperaturas e proteção UV, garantindo a durabilidade da peça. Além das cadeiras, a empresa também conta com opções de cangas. >

“Não tinha a ideia de empreender e tudo começou durante a pandemia. Venho de uma família que tem esse costume de fazer produções artesanais de forma manual. Meu pai me ensinou a fazer rede de pesca e a minha mãe crochê e bordados. Tenho isso muito vivo em minha essência. Eu tinha umas cadeiras de praia encostadas e queria utilizá-las na decoração da casa. Foi quando pensei em fazer algo legal com isso”, comenta. >

Depois de fazer uma breve pesquisa na internet, Kênia observou que haviam algumas tendências ao utilizar macramê, o crochê e outras técnicas nas cadeiras. >

Eu queria fazer algo diferente. Foi quando busquei as referências que eu tinha da rede de pesca e do crochê. Juntei isso tudo e fiz as primeiras cadeiras Kênia Marques Lyra Artista plástica

"Divulguei no Instagram, as pessoas foram vendo e ficaram curiosas para saber como eu tinha feito, onde eu tinha comprado, esse tipo de coisa”, lembra. >

Artista plástica Kênia Marques Lyra transforma rede de pesca e crochê em cadeira de praia de R$ 1,2 mil Crédito: TV Gazeta

No início, Kênia tinha um estúdio com o seu nome, somente depois é que a empresa passou a se chamar Bacutias. A artista plástica é natural de Guarapari, e a escolha do nome da empresa tem a ver com suas raízes e o município onde nasceu e cresceu. >

O nome que escolhi tem relação com a minha base, com o mar, com as referências da minha ancestralidade, com a cultura e o grafismo indígena. Acabei agregando tudo isso para a construção da minha marca Kênia Marques Lyra Artista plástica

As cadeiras são comercializadas no ateliê ou via e-commerce para todo o Brasil. Além disso, estabelecimentos comerciais parceiros compram as unidades para usá-las na decoração dos ambientes. >

Futuramente, Kênia quer levar sua marca para outros lugares do mundo. Ela também tem a intenção de aumentar a produção, trazer outros elementos e estilos para empresa.>

“Como a gente trabalha de forma manual, também não dá para expandir de uma hora para outra. Precisa ser aos poucos, para conseguir atender todos que nos procuram. Conforme a gente vai entendendo o mercado, vai inovando nas novidades. Estamos na busca de fortalecer o reconhecimento da marca e ampliar a nossa forma de trabalhar”, ressalta.>

Artista plástica Kênia Marques Lyra transforma rede de pesca e crochê em cadeira de praia de R$ 1,2 mil Crédito: TV Gazeta

Kênia orienta que quem quer seguir o caminho do trabalho manual para empreender precisa ter coragem, determinação e não desistir.>

Entre os conselhos dados pela artesã, está a criação de uma mentalidade forte. >

Defina seus objetivos, visualize onde você quer chegar, pense em como quer ser visto e identifique o seu propósito. Além disso, busque se conhecer e entender o que é essencial para você. Com uma forte mentalidade, é possível entender quais as escolhas a se fazer, qual caminho seguir e o motivo pelo qual ser persistente Kênia Marques Lyra Artista plástica

Outro conselho de Kênia é ter estratégias bem definidas. Para isso, aconselha investir em conhecimento e aprender sobre as coisas que são necessárias e primordiais para seu negócio. >

Seja um especialista no que você quer investir. E não invista em nada que você não tenha conhecimento. Nem tempo nem dinheiro Kênia Marques Lyra Artista plástica

Ela reforça ainda que aprender sobre diferentes áreas pode ser algo estratégico. Segundo ela, isso refletirá na sua capacidade de desenvolver boas estratégias para seu negócio. >

"Seja para fortalecer a sua marca, vender mais e melhor, desenvolver o seu produto ou serviço e tudo mais que fizer. Crie estratégia para tudo o que você for fazer. Isso te dará uma percepção mais clara e coerente sobre como você trabalha e os resultados que está obtendo. E, assim, pode enxergar formas de se aprimorar.">

Começar hoje com o que tem disponível é mais uma orientação dada pela artesã. Ela aconselha ainda a pensar grande e investir em ferramentas ágeis e funcionais , conforme for evoluindo. >

Os desafios são muitos. É preciso ter paciência para plantar e solidificar as coisas. Outra dica é não ficar perdendo tempo com os erros. Se deu certo, se aprimore. Caso contrário, mude o rumo rapidamente. Agilidade no processo é importante. É preciso acreditar que tudo vai dar certo Kênia Marques Lyra Artista plástica

O ateliê da Bacutias fica na Rua Sete, 245, no Centro de Vitória. >

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta