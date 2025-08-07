Imposto de Renda

Senado aprova isenção do IR para quem ganha até 2 salários mínimos

Votação ocorreu de forma simbólica, minutos depois de a oposição desocupar o plenário; texto vai à sanção de Lula

O plenário do Senado aprovou, na manhã desta quinta-feira (7), por votação simbólica, o Projeto de Lei 2692/2025, que aumenta a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até dois salários mínimos por mês. A matéria agora vai para a sanção presidencial.

A aprovação da proposta ocorreu em uma sessão relâmpago, de cerca de 20 minutos, após a desobstrução da Mesa Diretora da Casa pela oposição.

Bolsonaristas vinham ocupando o espaço desde o início da semana em protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL).

O texto aprovado é originário da Medida Provisória 1294/2025, editada pelo governo Lula em abril.

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), lembrou que há um projeto do governo para elevar a isenção para rendimentos de R$ 5 mil por mês, mas explicou que a aprovação deste texto pelo Senado serve para garantir a regra da MP até que o outro seja chancelado.

O projeto de isenção para salários de R$ 5 mil mensais está na Câmara, já foi aprovado na comissão especial e aguarda ser pautado para votação no plenário da Casa.

