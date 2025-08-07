Home
>
Tá No Lucro
>
Senado aprova isenção do IR para quem ganha até 2 salários mínimos

Senado aprova isenção do IR para quem ganha até 2 salários mínimos

Votação ocorreu de forma simbólica, minutos depois de a oposição desocupar o plenário; texto vai à sanção de Lula

Naomi Matsui

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 13:52

O plenário do Senado aprovou, na manhã desta quinta-feira (7), por votação simbólica, o Projeto de Lei 2692/2025, que aumenta a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até dois salários mínimos por mês. A matéria agora vai para a sanção presidencial.

Recomendado para você

Votação ocorreu de forma simbólica, minutos depois de a oposição desocupar o plenário; texto vai à sanção de Lula

Senado aprova isenção do IR para quem ganha até 2 salários mínimos

Prêmio multimilionário sorteado na última terça-feira (5) saiu para um apostador de Barra de São Francisco, cidade do Noroeste capixaba. Valor é maior que o PIB de duas cidades do ES

Ganhador da Mega será mais rico que 31 prefeituras do Espírito Santo

O evento acontece no Terminal Industrial Multimodal da Serra (Tims), no Contorno de Vitória, de terça a sábado, das 10h às 16h

Bazar na Serra é prorrogado até dezembro com itens em promoção

A aprovação da proposta ocorreu em uma sessão relâmpago, de cerca de 20 minutos, após a desobstrução da Mesa Diretora da Casa pela oposição.

Bolsonaristas vinham ocupando o espaço desde o início da semana em protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL).

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre  Crédito: Andressa Anholete/Agencia Senado

O texto aprovado é originário da Medida Provisória 1294/2025, editada pelo governo Lula em abril.

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), lembrou que há um projeto do governo para elevar a isenção para rendimentos de R$ 5 mil por mês, mas explicou que a aprovação deste texto pelo Senado serve para garantir a regra da MP até que o outro seja chancelado.

O projeto de isenção para salários de R$ 5 mil mensais está na Câmara, já foi aprovado na comissão especial e aguarda ser pautado para votação no plenário da Casa.

LEIA MAIS 

Ganhador da Mega será mais rico que 31 prefeituras do Espírito Santo

Bazar na Serra é prorrogado até dezembro com itens em promoção

Preço dos alimentos começa a cair no ES por causa do tarifaço dos EUA

Como usar o sucesso do ‘morango do amor’ para estruturar negócio

Pé-de-Meia: pagamento da 5ª parcela começa a ser paga nesta segunda (28)

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais