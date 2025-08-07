Política

Oposição encerra obstrução no Senado e plenário retoma trabalhos nesta quinta (7)

Senadores aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro ocuparam a Mesa Diretora da Casa desde terça-feira (5) e chegaram a se acorrentar no local

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 12:11

O dia começou ainda com a ocupação da Mesa do plenário do Senado pela oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ainda na manhã desta quinta-feira (7), porém, senadores do grupo anunciaram o fim da ocupação. Os bolsonaristas tomaram a decisão após terem 41 senadores favoráveis ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O número corresponde à maioria simples na Casa, quantidade necessária para aprovação da instauração formal do processo. Essa votação em plenário só ocorre após o presidente do Senado aceitar o pedido de impeachment e uma comissão especial dar o parecer favorável para o processo seguir adiante.

Senadores Izalci Lucas, Magno Malta e Damares Alves, acorrentados na Mesa Diretora do Senado Crédito: Reprodução/@izalcilucas via X

O líder do PSB no Senado, Cid Gomes (CE), afirmou, quarta-feira (6), que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), descartou qualquer possibilidade de dar andamento, neste momento, a pedidos de impeachment contra ministros do STF, incluindo o de Moraes.

O presidente do Senado marcou sessão remota para as 11h para votar o projeto da MP 1294/2025, que amplia a isenção do imposto de renda para até dois salários mínimos, além de acordos internacionais.

Os senadores aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ocuparam a Mesa Diretora da Casa desde terça-feira (5). Magno Malta (PL-ES), Izalci Lucas(PL-DF) e Damares Alves (Republicanos-DF) se acorrentaram à Mesa utilizada para comandar as reuniões.

Assim como os deputados, eles se revezaram durante a madrugada de quarta-feira para ocupar os plenários das duas Casas e oraram com o auxílio de um pastor por chamada de vídeo. Um auditório do Senado também foi ocupado pelos bolsonaristas após rumores de que o local poderia ser utilizado para realizar a sessão plenária.

Na terça, oposicionistas anunciaram um "pacote da paz" para "abrandar" a relação entre os Três Poderes, após a determinação da prisão domiciliar do ex-presidente. Compõem o pacote uma anistia "ampla, geral e irrestrita" aos envolvidos no 8 de Janeiro, o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e a proposta de emenda à Constituição (PEC) do fim do foro privilegiado.

