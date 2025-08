'Fui eu'

Bolsonaro não pediu para postar vídeo e não tinha intenção de burlar cautelar, diz Flávio

Moraes determinou prisão domiciliar ao ex-presidente por desrespeitar medidas restritivas; postagem de Flávio Bolsonaro foi citada como exemplo de descumprimento

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou, nesta terça-feira (5), que seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro "não pediu" para ele postar um dos vídeos que foram citados na decisão em que foi decretada a prisão domiciliar do ex-chefe do Executivo . "Não tinha intenção de burlar cautelar", disse o parlamentar sobre seu pai. "Quem fez fui eu", completou o parlamentar, sustentando ainda que não havia como "obrigar" Bolsonaro a ter controle das redes de terceiros. >

Crédito: @flaviobolsonaro via Instagram

Após coletiva convocada pela oposição em razão da prisão domiciliar de Bolsonaro, o "filho 01" do ex-presidente afirmou que apagou o vídeo em que o pai se referia a manifestantes reunidos em Copacabana, no Rio, no domingo (3), a pedido de advogados. >